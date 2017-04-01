



Накануне СМИ сообщили о госпитализации Евгения Александровича в тяжелом состоянии.

Вчера 1 апреля ТАСС, со ссылкой на друга Евтушенко Михаила Моргулиса, подтвердил факт смерти поэта. В соответствии с последней волей усопшего, он будет похоронен в Переделкино.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США скончался поэт Евгений Евтушенко Накануне СМИ сообщили о госпитализации Евгения Александровича в тяжелом состоянии.

Евгений Александрович Евтушенко родился в п. Зима в Восточной Сибири 18 июля 1932 года. Первое свое стихотворение он опубликовал в газете "Советский спорт" в 1949 г. В 1952 году он становится самым молодым членом Союза писателей СССР. Большинство сборников, выпущенных в 1950-60-ые гг., пользовались огромной популярностью. В 1991 году он принял решение переехать с семьей в США, чтобы преподавать в университете г. Талса, штат Оклахома. В последние годы ему часто нездоровилось, он перенес, в том числе и ампутацию правой ноги. Соболезнование в связи со смертью Евгения Евтушенко направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.