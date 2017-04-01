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В США скончался поэт Евгений Евтушенко

02.04.2017 10:32 — Разное | Ежедневник  
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В США скончался поэт Евгений Евтушенко

Накануне СМИ сообщили о госпитализации Евгения Александровича в тяжелом состоянии.

Вчера 1 апреля  ТАСС, со ссылкой на друга Евтушенко Михаила Моргулиса, подтвердил факт смерти поэта. В соответствии с последней волей усопшего, он будет похоронен в Переделкино.

Евгений Александрович Евтушенко родился в п. Зима в Восточной Сибири 18 июля 1932 года. Первое свое стихотворение он опубликовал в газете "Советский спорт" в 1949 г. В 1952 году он становится самым молодым членом Союза писателей СССР. Большинство сборников, выпущенных в 1950-60-ые гг., пользовались огромной популярностью. В 1991 году он принял решение переехать с семьей в США, чтобы преподавать в университете г. Талса, штат Оклахома. В последние годы ему часто нездоровилось, он перенес, в том числе и ампутацию правой ноги. Соболезнование в связи со смертью Евгения Евтушенко направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
 
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Накануне СМИ сообщили о госпитализации Евгения Александровича в тяжелом состоянии.

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