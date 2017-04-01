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Попробуй не двигаться, если сможешь: тренировка черлидеров

02.04.2017 11:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Республиканские соревнования по черлидингу пройдут уже в воскресенье. А накануне Sputnik узнал, какой должна быть прическа и костюм у черлидера. Как бы ни хотелось, для утренней зарядки такие движения не подойдут — нужно быть тренированным.

Но вот устоять на месте, глядя на тренировку, очень непросто.

Белорусская федерация черлидинга и команд поддержки была создана в декабре 2007 года. Ежегодно по инициативе федерации в Беларуси проходят соревнования по черлидингу, что позволяет выявить лучших черлидеров страны, которые потом имеют правом представлять Беларусь на чемпионатах Европы и Мира.

 
 
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Накануне Республиканских соревнований по черлидингу, которые начинаются сегодня, Sputnik побывал на тренировке одной из команд-участниц.

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