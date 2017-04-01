Республиканские соревнования по черлидингу пройдут уже в воскресенье. А накануне Sputnik узнал, какой должна быть прическа и костюм у черлидера. Как бы ни хотелось, для утренней зарядки такие движения не подойдут — нужно быть тренированным.

Но вот устоять на месте, глядя на тренировку, очень непросто.

Белорусская федерация черлидинга и команд поддержки была создана в декабре 2007 года. Ежегодно по инициативе федерации в Беларуси проходят соревнования по черлидингу, что позволяет выявить лучших черлидеров страны, которые потом имеют правом представлять Беларусь на чемпионатах Европы и Мира.