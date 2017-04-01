LADY.TUT.BY при поддержке медицинской лаборатории «Синэво» представляет серию полезных мастер-классов для тех, кто любит своих детей — родительский онлайн-форум.

Мы понимаем, что запутаться в водовороте статей, советов, собственных страхов — проще простого. Поэтому предлагаем вам выборку проверенных профи и тем, которые волнуют всех мам и пап.



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Сегодня — новые подробности о спикерах и темах, которые они поднимут!

8 апреля:

12.00−13.30

Илона Геращенко раскроет тему «Репетитор, школа развития, тренировки: как не переплатить, покупая образование»





Оставляйте ребенку место для детства

Основной принцип гармоничного развития — это баланс между нагрузкой и отдыхом. Нашему организму нужно время не только на получение информации, но и на ее «переваривание». Чем младше ребёнок, тем больше свободного времени у него должно быть (например, на 20 минут занятия — 40 минут свободной игры и «ничегонеделания»). С ростом ребёнка важно правильно организовать смену видов деятельности (на 1,5 часа интеллектуальной работы с репетитором по математике — 1,5 часа физической нагрузки). Просто будьте внимательны к ребёнку и оставляйте ему место для детства!

Учить малыша английскому или нет?

Давайте посмотрим на примере. Как передать красоту заката? Мы можем написать текст, используя слова и буквы. А можем нарисовать его, используя образы. Это разные системы знаков, но выражают они примерно одно и то же. Так же и с языками. Наш мозг приспособлен к тому, чтобы владеть множеством знаков, и ему очень просто переключаться с русского на английский и обратно. Билингвальное развитие — это использование мозгом двух систем знаков. Это иной способ мышления. Доказано, что билингвы мыслят иначе, они легче переключаются с задачи на задачу (что необходимо в современном мире), у них лучше развита память. Чем раньше подключается второй язык, тем лучше развиваются когнитивные (мыслительные) способности человека.

Что если ребенку интересен только… футбол?

Каждый вид деятельности человека — это целый спектр формируемых качеств. Например, футбол. Это и сила, и выносливость, и работа в команде, и внимательность… Продолжать можно долго. И так в каждом виде деятельности. Разбив его на составляющие, можно понять, что с этим дальше делать. Опираясь на то, что ребёнку уже интересно, можно добавить и другие активности (например, если в футболе нравится гонять мяч, то предложить погонять мяч летом на траве, чтобы проводить время на свежем воздухе, или посчитать траекторию полёта мяча, развивая математические способности). То есть любое увлечение ребёнка — это ресурс. На его основе можно дальше развивать все что угодно.

14.00−15.30

Алена Королькова раскроет тему «Детская сексология»





Алена — сертифицированный специалист по гештальт-психологии и гештальт-терапии. Во время вебинара она даст важные рекомендации о том, как разговаривать с ребенком, учитывая его психосексуальное развитие.

Мы поднимем важные темы:

Этапы развития сексуальности.

До какого возраста можно купаться и спать вместе с детьми?

Как разговаривать с ребенком о сексе?

Что должен знать ребенок о своем психосексуальном развитии?

Детская самостимуляция и как на нее реагировать.

Подарок для слушателей: ссылка на закрытую полезную статью по теме.

16.00- 17.30

Валентина Чекан, директор по учебной работе в академии для девочек «IT Princess» выступит с темой «Зачем дети уходят в Интернет? 7 правил безопасности для современных родителей»

О чем будем говорить?

Родительские мифы о взаимодействии детей и интернета

Чем отличается реальный мир наших детей от виртуального

Почему интернет становится воспитателем наших детей

Почему нельзя мотивировать ребенка гаджетом

7 правил безопасности

9 апреля:

10.00−11.30

Жюльета Собаль проведет вебинар на тему «Осознанное родительство»

Какие основные ошибки родители допускают в воспитании детей?

— Основная ошибка, на мой взгляд, это желать воспитывать! Ведь откуда формируется желание? Оно всегда исходит из контраста. Когда у нас чего-то нет, появляется желание изменить, создать, и это то, что нас движет по жизни, дает нам развитие. Но в данном случае именно желание мешает. Когда у нас есть желание воспитывать, т. е менять, совершенствовать, учить и т.д., это говорит, что у нас самих этого нет, либо же есть, но не в совершенной форме, не так, как хотелось, и тогда, перенося это на собственных детей, мы искренне хотим, чтобы у них было по-другому… Именно это и является ошибкой!

Можно ли баловать детей?

Что означает слово «баловать»? Ведь за этим стоит радость. А что такое радость — это когда я следую своим желаниям. И здесь, я бы отметила, это самый короткий и самый правильный путь к нашей целостности и счастью. Детям это важно показать с малых лет. Но как? Через баловство? Думаю, вы понимаете, что самый правильный способ — это собственный пример. Когда ребенок видит, что так делает его родитель, при этом счастлив, радостен, гармоничен, открыт творчеству, безусловно, так же чувствует себя ребенок. При этом, даже если вы отказываете в каком-то желании малышу, это не будет критичным, так как всегда можно объяснить, что это не потому, что он не имеет права — имеет, но позже… Плачевно, когда наоборот. Сам родитель живет, отказывая себе в своих желаниях, но при этом из чувства вины делает все для своего чада.

Как влияют на детей наказания? Нужно ли вообще наказывать ребенка?

Наказание — это действие, вернее, следствие состояния бессилия. Единственный посыл этого действия — быть услышанным. И, как правило, эта модель родом из детства. Мы так клялись когда-то, что не будем похожи на своих родителей, но именно в эти моменты замечаем, что стали действовать так же, как они… И в этом парадокс. А теперь спросите себя — какое отношение это имеет к ребенку? Никакого! Это ответ родителя самому себе. В ситуации, когда хочется наказать, ребенок выступает яркой проекцией самому родителю и помогает ему понять для себя что-то критично важное! Здесь работает единый и очень важный закон: если нас что-то цепляет, значит, это есть в нас самих. Если в вас включились сильные негативные эмоции в отношении поведения ребенка, остановитесь! И первое, что нужно осознать, — идентифицировать те эмоции, которые вы чувствуете в данной ситуации, а второе — позволить себе это прожить.

Как понять по поведению ребенка, что ему недостаточно внимания?

На мой взгляд, этот вопрос связан с вопросом о капризах ребенка. Если вашего внимания достаточно, вы практически не заметите своего ребенка. Он будет занят своими делами! А в минуты, когда он рядом, захочется просто побыть вместе, обнять друг друга и сказать о своих чувствах. Тогда вы можете понимать, что все идет хорошо и вы — одно целое, где каждый значим и у каждого свой путь. И это наилучший вариант развития. В остальных случаях, когда проявляются негативные состояния, всегда есть повод задуматься, причем в первую очередь о себе!

12.00−13.30

Лариса Кисель расскажет «Как мотивировать ребенка делать то, что он не хочет»

Как помочь ребенку преодолеть сомнения «у меня так никогда не получится»?

Когда ребенок произносит эту фразу, он действительно полагает, что так и есть. Это не кокетство, это четко обозначенные сомнения в своих силах. Они проистекают из того, что у ребенка мало опыта и он еще не наработал практику понимания, что не получается вначале в 95 случаях из 100, и это нормально. Поэтому самый лучший вариант — рассказать историю из своей жизни, начав фразу словами: «Я тоже так думала, когда в первый раз варила суп. Я думала, что получится ерунда, и мне было очень страшно. Но мне хотелось научиться, поэтому я попросила бабушку мне помочь, сделать в первый раз вместе со мной. Второй раз я готовила сама, а бабушка просто смотрела. Так постепенно я научилась делать то, что изначально казалось мне невозможным». Если вы будете повторять подобную «мантру» каждый раз, когда малыш будет сомневаться, если вы научите его раскладывать большие задачи на маленькие шаги, анализировать собственные ресурсы, обращаться за помощью в случае необходимости, то вы вырастите очень цельную и сильную личность.

Что значит создать для ребенка «благоприятные условия»?

Первое — это окружить ребенка безусловной любовью. Это когда «я рядом, я с тобой, несмотря ни на что».

Второе — это дать ему ровно столько игрушек, книг, впечатлений, чтобы не заблокировать воображение и фантазию, но стимулировать поисковую и исследовательскую деятельность.

Третье — расширять картину мира ребенка, ходить с ним в самые разные места, путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Показывать ему, что мир — разный, что он многолик и что во всем этом многообразии ему — ребенку — есть место.

Четвертое — разговаривать с ребенком. Обсуждать важные для него вещи, терпеливо отвечать на вопросы, щедро делиться собственным опытом и быть примером.

Благоприятные условия — это не о стоимости инвестиций, не о количестве квадратных метров и не о личной комнате. Это о качестве и целесообразности. Родитель с любым уровнем дохода может создать ребенку благоприятные условия

Если у ребенка отсутствует желание учиться, можно ли при этом привить любовь к знаниям? Как это сделать?

Этот вопрос я максимально подробно раскрою во время моего вебинара. Сейчас скажу лишь одно: отсутствие желания возникает не на пустом месте. Этому решению ребенка что-то предшествовало. Как это обнаружить и что с этим делать? Как вернуть потерянную мотивацию и научить ребенка не растрачивать ее впредь — все это мы обсудим 9 апреля в 12.00

Приходите, будет полезно и интересно.

14.00−15.30

Екатерина Царанок выступит с темой «Шпаргалки по высшему образованию в Европе».

Екатерина — основатель образовательного центра «Modern Education & Research Institute» в Брюсселе, эксперт, аккредитованный при Европейском Парламенте. Екатерина получила высшее образование в Беларуси и Германии. Около 15 лет живет в 4 странах мира, знает всё об образовании за рубежом и готова рассказать, что нужно предусмотреть при поступлении в вузы в европейских странах.

Екатерина представит сравнительный анализ систем высшего образования, стоимости обучения и жизни в разных странах Европы: Бельгия, Нидерланды, Германия. И расскажет:

Как выбрать ВУЗ и подготовиться к поступлению. Как найти источники финансирования образования зарубежом. Какова студенческая жизнь в европейских кампусах. Какие компетенции нужно развивать у ребенка в школе, чтобы облегчить учебу в университете. Каковы тренды в образовании и на рынке труда

Подарок: материал «Лучшие университеты в трех странах: Бельгия, Нидерланды и Германия».

Пусть выходные дни, проведенные вместе с нами, станут вашим шагом к семейной гармонии и новым возможностям. Проведите их с пользой для вашей семьи, регистрируйтесь тут !

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