|
Меркюри и поп-музыка: что пели дети на конкурсе "Зорныя кветкі-2017"
02.04.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный конкурс искусств "Зорныя кветкі-2017" проходил в Минске с 30 марта по 2 апреля. Организаторы конкурса — Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Дом Москвы в Минске и образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс приурочен ко Дню единения народов России и Беларуси, но в нем приняли участие талантливые вокалисты, инструменталисты и танцоры из разных стран.
|
Архив (Разное)
Комментарии