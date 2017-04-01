﻿ Меркюри и поп-музыка: что пели дети на конкурсе "Зорныя кветкі-2017". 21.by
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Меркюри и поп-музыка: что пели дети на конкурсе "Зорныя кветкі-2017"

02.04.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный конкурс искусств "Зорныя кветкі-2017" проходил в Минске с 30 марта по 2 апреля. Организаторы конкурса — Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Дом Москвы в Минске и образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец.
Конкурс собрал участников из разных стран, в их числе оказались и солисты известного российского коллектива "Непоседы", а также конкурсанты телепроекта "Голос. Дети", лауреаты "Детской Новой волны".
Смотрите на видео Sputnik, с какими композициями выступили дети.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурс приурочен ко Дню единения народов России и Беларуси, но в нем приняли участие талантливые вокалисты, инструменталисты и танцоры из разных стран.

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