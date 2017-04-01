Международный конкурс искусств "Зорныя кветкі-2017" проходил в Минске с 30 марта по 2 апреля. Организаторы конкурса — Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Дом Москвы в Минске и образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец.

Конкурс собрал участников из разных стран, в их числе оказались и солисты известного российского коллектива "Непоседы", а также конкурсанты телепроекта "Голос. Дети", лауреаты "Детской Новой волны".

Смотрите на видео Sputnik, с какими композициями выступили дети.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркюри и поп-музыка: что пели дети на конкурсе "Зорныя кветкі-2017" Конкурс приурочен ко Дню единения народов России и Беларуси, но в нем приняли участие талантливые вокалисты, инструменталисты и танцоры из разных стран.