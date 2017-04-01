Мы уже писали о том, что в Беларуси мотоциклистов очень слабо готовят к езде по реальным дорогам. Можно найти только несколько мест, где учат не только крутить «восьмерку» на автодроме. Сегодня в Минске стало на одно место больше — официальный дилер мотоциклов BMW в Беларуси открыл BMW Motorrad Academy. Мы побывали на первом занятии и узнали, чему учат байкеров и как они относятся к такой науке.

Давно пора

Подобные школы вождения не новость — любой серьезный производитель автомобилей, мотоциклов или самолетов учит своих клиентов пользоваться техникой. Круг «курсантов» здесь довольно широк. В Motorrad Academy могут обучать всех желающих.



— Для нас организация BMW Motorrad Academy — важный социальный проект. Мы хотим формировать у мотолюбителей определенную культуру управления мотоциклом, просвещать и обучать владельцев байков всех марок, — рассказал директор компании «Автоидея» Иван Кравцевич.

Социальный проект поддержало УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В формате регулярных встреч с байкерами инспекторы хотят улучшить диалог с мотоциклистами и рассказать, как не создавать проблем себе и окружающим.



Сергей Демченко

— Мы будем проводить совместные теоретические занятия с мотоциклистами. Расскажем, как ездить культурно и безопасно, чтобы всем было комфортно. На практические занятия пригласим наших сотрудников спецподразделений ГАИ города на служебных мотоциклах. Они будут повышать свои навыки экстремального вождения, — сказал заместитель командира специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Демченко.

В беседе с журналистами сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома подчеркнули, что для них важно общаться с байкерами, устанавливать доверительные отношения.

— Мы надеемся, что в рамках этих семинаров появится пространство коммуникации между мотоциклистами, инструкторами, техниками, инспекторами. Байкеры смогут задать интересующие вопросы и услышать компетентные ответы от специалистов, — сказал начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА Сергей Зараник.



В проекте предусмотрены теоретические занятия и практическая подготовка. Занятия ведут специально приглашенные из Литвы сертифицированные тренеры BMW Motorrad Academy. Более подробную информацию разместят на сайте . Сейчас прорабатывается более точный график теоретических и практических занятий.

Упасть на ровном месте

Желающих попасть на первое теоретическое занятие оказалось так много, что регистрацию пришлось остановить за несколько дней до мероприятия.



Полторы сотни байкеров приехали послушать лекцию литовских специалистов по безопасности. Среди «курсантов» были, похоже, все предводители мотодвижения Беларуси. Кажется, чему им учиться уже? Но нет — сидели, слушали, активно отвечали на вопросы тренера.



— Здесь все по делу, воды лишней нет. Правильно, что не грузят людей лишними знаниями, рассказывают о важном. Важно и другое — у нас пока низкий уровень дорожной культуры, после таких встреч он понемногу растет, — считает Дмитрий, руководитель одной из минских мотошкол.

Правильно и безопасно ездить на мотоцикле учили литовские специалисты Адомас Даутартас и Ярославас Буйнаускас. В первый день двухдневного тренинга они рассказали о технике безопасного вождения, подробно и в деталях разобрали различные ситуации, которые возникают на дорогах.

Для меня как автомобилиста, многие примеры оказались неожиданными. Насколько много опасностей и нюансов, которые поджидают мотоциклистов на каждом повороте. «Куда смотрим, туда и едем» — рассказывал Адомас. Логично, но главное — вовремя оторвать взгляд от препятствия и перевести на нужную траекторию.



На практике оказывается, что вовремя перевести взгляд получается далеко не у всех. Смотрим на столб, чтобы его объехать, но фиксируем на нем взгляд и ровно в этот столб и врезаемся. Несколько видео с нашлемных камер очень хорошо иллюстрировали показали этот феномен.

Мотоцикл очень чутко реагирует на газ и тормоз. Водители автомобилей чаще всего даже не представляют, насколько чутко. Слишком много газа — и заднее колесо теряет сцепление. Слишком сильно нажми тормоз — и улетишь через руль. При этом сам по себе мотоцикл — очень устойчивое транспортное средство. Чаще всего причина аварии сидит за рулем, утверждают инструкторы.

