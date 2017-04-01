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Экс-советник Трампа признался в получении денег от российских компаний

02.04.2017 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Экс-советник Трампа признался в получении денег от российских компаний

Майкл Флинн

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн представил новую декларацию, в которой признался, что получал гонорары от российских компаний. В декларации, поданной еще до отставки, он предпочел умолчать об этом факте.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, «Лаборатории Касперского» и авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опубликованные Белым домом документы.

В частности, Белый дом опубликовал две декларации. Одна из них подписана Флинном 11 февраля еще до отставки, вторая — 31 марта. Во второй бывший советник президента указал, что получал гонорары за выступления на мероприятиях, организованных российским телеканалом RT, американской дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и американской компанией, связанной с грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».

Сколько именно получил Флинн за сотрудничество с этими компаниями, в декларации не указывалось, но перечисленные доходы были указаны в разделе «источники дохода, превышающие 5 тыс долларов в год».

В более раннем отчете Флинн указал, что получил деньги за выступления, однако не называл конкретных компаний.

В середине марта Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные конгрессменами-демократами, писал, что Флинн получил в 2015 году в общей сложности более $56 тыс. от компаний, связанных с Россией. Позднее «Лаборатория Касперского» подтвердила, что заплатила Флинну. В компании уточнили, что дочерняя структура «Лаборатории Касперского» заплатила гонорар Флинну за выступление на форуме по кибербезопасности в Вашингтоне в 2015 году.

Флинн ушел в отставку всего через 24 дня после своего назначения на этот пост на фоне политического скандала. Он разгорелся после того, как стало известно, что он скрыл свои переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком, пишет РБК.

 
 
 
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Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн представил новую декларацию, в которой признался, что получал гонорары от российских...

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