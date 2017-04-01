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"Аутизм. Старые сказки на новый лад": фотопроект об особенных детях

02.04.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авторы необычного фотопроекта — журналист Ирина Дергач, мама особенного ребенка, и детский и семейный фотограф Мария Шевченко поставили перед собой задачу: рассказать об особенностях восприятия мира детьми с аутизмом на примере сказочных героев.

Для того чтобы понять, как чуток сон особенного ребенка, Принцесса на горошине жалуется, что слышит тиканье ходиков через несколько комнат, а Буратино идет в школу не с азбукой, а с альбомом с коммуникативными картинками.

"Старые сказки" — это 11 сказочных фотосюжетов, героями которых стали 13 детей с аутизмом. Все участники фотопроекта уже подросли и изменились. Все они растут в любящих семьях, а это одно из главных условий для позитивной динамики в адаптации  особенного ребенка.

Хочется верить, что когда-нибудь один из подросших героев "Старых сказок" снимет продолжение этого фотосюжета, где, как и полагается в сказке, будет счастливое продолжение.

 
 
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Сегодня во всем мире отмечают День информирования об аутизме. Таких людей называют особенными, основная их проблема – сложности с социализацией.

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