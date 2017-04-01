Анджей Кучински — известный психолог и финалист литовской «Битвы экстрасенсов». Он утверждает, что знает, как наладить погоду в доме, найти мужчину мечты и сделать так, чтобы рай с ним был не в шалаше, а на испанском побережье. Можно обойтись и без экстрасенсорных способностей. Нужно ценить себя, следовать за мечтой и не забывать вкручивать лампочки.





Счастье в доме

Андрей Кучински:

— Иногда домашняя обстановка может рассказать о вас лучше вас самих. Все, что с нами происходит, находит отражение в окружающих предметах. Поэтому если мы хотим что-то поменять в жизни, начать нужно с простой уборки или небольшой перестановки.

Общие рекомендации просты и понятны: в вашем жилище должно быть чисто, а шкаф не стоит превращать в склад забытых вещей. Теперь осмотритесь и запомните несколько правил.

В первую очередь нужно обратить внимание на центр дома. Вспомните уроки геометрии, мысленно проведите прямые линии из углов и найдите точку пересечения. Так же ищем и центральную часть в каждой комнате. Это основной источник жизненной силы в любом пространстве. С него и нужно начинать наводить порядки. Посмотрите, все ли лампочки горят в люстре. У чрезмерно экономных хозяев можно заметить, что светильник рассчитан на пять лампочек, а вкрутили только две. Центр вашего дома должен сиять. Если в этом месте стоит стол, можно поставить на него цветы. Пол должен быть чистым, и, конечно, никакого недоделанного ремонта и стульев, на которые лучше не садиться.

Все вещи делятся на активы и пассивы. Как в экономике. Первое дает вам энергию, второе забирает. Предметы, которыми вы пользуетесь, — это актив. Если какая-то вещь вам не была полезна в течение года, скорее всего, она перешла в категорию пассива. Вы просто расходуете на нее свои ресурсы, которые могли бы направить на более важные для вас сферы. Здесь можно провести аналогию с кровеносной системой. Чем чище сосуды, тем лучше циркулирует кровь и тем проще ей попасть к каждому органу. Есть вещи, которые вы когда-то давно купили, а теперь жалко выбросить, потому что с ним связаны какие-то воспоминания. Это будет пассив.

На одном из семинаров к Анджею подошла женщина и попросила посоветовать, как быстрее продать автомобиль. Оказалось, что эта машина ей напоминает о молодости, о том, как они с мужем ездили вместе отдыхать, были счастливы и полны сил. Все это уже утратилось, осталось только старое авто. Так она его и не продала.

У наших родителей, как правило, есть шкаф с книгами и история о том, как они сдавали макулатуру и особенно радовались, когда можно было достать редкое издание. Мнение эксперта: дома должны быть книги, которые вы действительно читаете. Если вы поставили на полку многотомник классиков немецкой философии XIX века, чтобы просто продемонстрировать вашу образованность, никакой пользы он вам не принесет. Скорее, наоборот, вы перестанете интересоваться чем-то новым.

Наши ресурсы ограничены, как память в гаджетах. Если заполнены все ячейки, значит, ничего нового уже не появится. Поэтому абсолютно справедливо говорят: хочешь новые сапоги, сначала избавься от старых.

Тут главное — не перестараться, выбрасывая все, что попадется под руку, и освобождая пространство для новых вещей и позитивных событий. Помните, наши убеждения формируют наше поведение. Например, если мы уверены, что треснутая чашка в доме — это плохо, так и будет. А если мы с удовольствием пьем из нее чай и ничего страшного в этом не видим, на нашу жизнь она никак не повлияет.





Милый рядом

В отношениях очень важно задавать вопросы. Не мучиться, не додумывать, а сразу выяснять, что вас интересует. Если вы мечтаете о семье, узнайте намерения своей второй половины. Возможно, вы зря теряете время. Не нужно оттягивать этот момент и надеяться, что само собой как-нибудь прояснится. Три месяца — это достаточный период для того, чтобы вопрос о будущем был уместен. В женских журналах иногда пишут о том, что такие разговоры только пугают мужчину и он должен сам «дозреть». Испугался? Значит, не ваш кандидат. Или вы хотите 10 лет с ним встречаться, а потом выяснить, что ему нравится быть свободным и семейное счастье с тремя детьми не входит в его планы? Не бойтесь «отпускать» мужчин. Обязательно найдется тот, кто готов предложить вам ключи от сердца и от своего дома. Кстати, если человек доверяет вам ключи, это значит, что он хочет впустить вас в свою жизнь.

Некоторые девушки не боятся потерять мужчину и при этом не чувствуют недостатка в мужском внимании. Другие скажут, что не готовы вот так разбрасываться кавалерами, которые под балконами не дежурят и букеты под дверью не оставляют. К сожалению, ресурс любви действительно распределяется неравномерно. Выход один: если в какой-то сфере у вас не ладится, нужно что-то менять в себе. По-другому никак.

Начните с простых вещей. Заходите в помещение — сделайте короткую паузу и позвольте мужчине открыть дверь. Пусть он поможет вам снять верхнюю одежду. Не нужно думать: я же могу, мне несложно. Это не просто формальности. Мужчина должен брать инициативу на себя.

Вот ситуация. В ресторане завязывается драка. Жена говорит мужу: «Куда ты? Сиди! Тебя же побьют!». Мужчине нужен этот опыт. Поколотят его, пожалеете дома. А может, будете гордиться, какой он у вас герой. Или вы даете мужчине проявлять свои сильные качества, или он сбежит к той, которая предоставит такую возможность.



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И счет в банке

Больше всего ценится та работа, которая актуальна всем и прямо сейчас. И ничего не стоит тот труд, который нужен только вам. Иногда получается так, что человек вкладывает много сил в то, что сегодня на рынке не востребовано. Согласитесь, было бы странно производить велосипеды с деревянными колесами, пусть эксклюзивные и очень красивые. Первое и очевидное правило: чтобы поправить свои финансы, нужно делать то, за что вы можете получить деньги прямо сейчас.

Второй шаг — пообщайтесь со своим руководством и выясните, что бы вы могли делать лучше на своем месте. К сожалению, в 50% случаев мы наблюдаем нарушение коммуникации. Босс доходчиво не объясняет, какой результат работы он хотел бы видеть. А подчиненные боятся уточнить, чего именно от них ожидают. В итоге получается, что человек старается, работает без перерывов на кофе и социальные сети, но потом оказывается, что это совершенно не то, что нужно работодателю. Важно найти ответы на два вопроса. За что руководитель готов платить? И за что он готов платить больше?

Вы можете вспомнить нескольких своих знакомых — «светлая голова» или «золотые руки» — которых очень ценят директора, но зарплату последние лет 5 не повышали. Дело в том, что ценность человека всегда внутри. Как вы сами себя оцениваете, такой пример вы и подаете окружающим. Если вы не готовы получить больше, то больше вам и не дадут.

Как с собой договориться? Создайте себе мечту, которая немного поднимет вашу планку. Это будет такой свет в конце туннеля, морковка, маячок. Он будет напоминать вам, ради чего вы не выключаете компьютер ровно в 6 вечера. Важно помнить, что мечта должна быть действительно стоящей. Большой и красивой, иначе ваши внутренние ресурсы не будут выделять на нее энергию. Скорее всего, выплата кредита за стиральную машину не даст вам достаточно мотивации, а вот картинка виллы в Испании заставит задержаться на работе. Если энергии вам не хватает, либо меняйте постановку вопроса, либо ищите другую цель.

Простая рекомендация. Возьмите лист бумаги. Напишите 10 ваших целей-желаний. Но формулируйте их так, как будто у вас уже это есть. Например, вы пишете: я зарабатываю миллион двести тысяч фунтов стерлингов в год. Проговариваете вслух. Если эта сумма вызывает у вас сомнения: это нереально большие деньги, и вы не верите, что сможете их заработать — значит, ищите более приземленный вариант. Если от этой цифры у вас вырастают крылья и загораются глаза, вы двигаетесь в правильном направлении. Тело обязательно даст резонанс, вы ощутите состояние подъема и легкости. Этот нехитрый ритуал нужно выполнять каждый день, так вы определитесь, чего хотите на самом деле, и постепенно начнете двигаться в этом направлении.

За мечтой нужно следовать. Почитайте биографии известных людей. Не сразу они стали успешными, богатыми, знаменитыми. Прежде чем заработать миллиарды и создать финансовые империи, они сделали ряд ошибок, прошли через серию неудач и потратили немало сил и времени.