Благотворительность для человека — дело очень личное, заставить заниматься благотворительностью невозможно, но, к сожалению, это понимают далеко не все, говорит Ирина Кабасакал.

"Я была волонтером в одном фонде, а потом уехала в Москву, у меня поменялась жизнь, и меня не поняли почему. Я не обязана нигде быть волонтером пожизненно, у нас не крепостного права, и я это делаю всегда сама, помогая тому, кому хочу", — рассказала Кабасакал.

Волонтер понятие весьма обтекаемое, волонтером можно быть в Африке, в Австралии, где угодно. И помогать безвозмездно тем, кому действительно хочешь помочь, сказала собеседница, уточнив, что помогать приходилось многим — детям, пожилым людям и животным.



© Фото: из личного архива И. Кабасакал Ирина Кабасакал: от героини светской хроники до врача-диетолога

"Если мы говорим о моем личном участии, в основном, это были детские дома и больницы, где находились дети с тяжелыми диагнозами. Потрясла история, когда на один из своих дней рождения я попросила гостей вместо цветов принести подарки для детей из онкоцентра в Боровлянах. Гости принесли почти 200 игрушек, и меня заставили зайти в каждую палату и лично подарить каждому ребенку игрушку. Это был момент борьбы с собой", — рассказала Кабасакал.

Собеседница Sputnik вспомнила о том, как на пятом курсе педиатрии проходила детскую онкологию я несколько раз теряла сознание, потому что сложно переносила все, что видела и слышала. И когда по прошествии стольких лет пришлось заходить в каждую палату и дарить игрушки, с этим было очень сложно справиться.

"Я плакала и переживала, но все равно каким-то образом делала. И вот в одной из палат находилась девушка 17 лет с тяжелым диагнозом. Я узнала о том, что она собирается замуж. Я предложила ей помочь организовать свадьбу. Много моих друзей откликнулось. Но она умерла накануне свадьбы. И это потрясло", — рассказала Кабасакал.

Такие тяжелые ситуации, и во время работы на скорой помощи, и в период работы волонтером, по словам собеседницы, позволили ей закалиться, обрести стрессоустойчивость, но привели к непростому личному выводу.

"Я люблю делать все издалека, кому помочь, организовать. В детские дома я отвозила помощь, но с детьми не общалась по той же причине. Я не могу забрать кого-то к себе домой, потому что мне некуда забрать. А просто приехать с детьми сфотографироваться я не смогу, потому что все воспринимаю близко к сердцу", — рассказала Кабасакал.

Беседу с врачом-диетологом Ириной Кабасакал об участии в благотворительных проектах слушайте на радио Sputnik Беларусь.