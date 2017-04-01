Работу над проектом Союзного государства России и Белоруссии предстоит продолжить молодому поколению, заявил председатель молодежного социально-культурного общественного объединения Минска "Русь молодая" Сергей Лущ в ходе видеомоста "Москва — Симферополь — Минск", приуроченного ко Дню единения народов России и Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко День единения Беларуси и России: речи, встречи и выставки

Член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Комаров также считает неоценимой роль молодого поколения в будущем становлении союзного государства существенна.

"Мы хотели бы, чтобы молодежь принимала самое активное участие во всех интеграционных процессах, которые идут между нашими странами", — сказал он.

Все политические шаги, которые принимаются руководителями наших стран, очень важны, но не менее важна и так называемая народная дипломатия, полагает председатель Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь" Олег Зайцев.

По его словам, это те шаги, которые предпринимают различные общественные структуры, различные лидеры групп, направленные на сближение народов, на какие-то совместные творческие, научные, образовательные, духовные проекты.

В свою очередь председатель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова подчеркнула важность включения партнеров из Беларуси и республики Крым в процесс подготовки проведения первого съезда Ассамблеи народов Евразии, который пройдет 27-28 мая.

"Мы тоже хотим вместе с нашими государствами участвовать в интеграционных процессах через методы народной дипломатии", — сказала Смирнова.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля в союзных странах. 2 апреля 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а через год 2 апреля 1997-го сообщество новым договором было трансформировано в союз.