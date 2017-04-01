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Вратарь клуба НХЛ потерял сознание во время игры и был госпитализирован

02.04.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0). Это произошло в первом периоде. Игрока унесли со льда на носилках, к этому моменту он уже пришел в себя.


Кадр SPORTSNETCANADA

По словам генменеджера «Флайерс» Рона Хекстолла, перед отправкой в больницу Нойвирт уже чувствовал себя нормально.

— Мы отправили его туда из предосторожности. Пока что с ним все хорошо. Но он не поедет с командой на выезд. Мы хотим, чтобы его еще раз обследовали, — сказал Хекстолл.

— Иногда из-за простудных заболеваний может произойти обезвоживание или что-то вроде этого. Смотрелось страшно, конечно. Рад, что он в порядке, — сказал форвард «Филадельфии» Джордан Уил.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Отмечается, что Нойвирт перед игрой чувствовал себя не очень хорошо. На замену в итоге вышел Энтони Столарц, потому что Стив Мэйсон, в свою очередь, пропускал матч из-за болезни.

Сменщиком Столарца стал Эрик Семборски, который в нынешнем сезоне уже выполнял роль второго вратаря в матче «Филадельфии» и «Чикаго», когда основной голкипер «Блэкхокс» Кори Кроуфорд лег на операцию из-за аппендицита. Тогда За 24 секунды до конца он вышел на лед, но судьи сочли, что это противоречит правилам, и вернули его на скамейку.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Отмечается, что Мэйсон вряд ли восстановится к следующему матчу, поэтому клуб может вызвать из фарм-клуба Алекса Лайона.

 
 
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Голкипер "Филадельфии" Михал Нойвирт потерял сознание во время матча чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (3:0). Это произошло в первом периоде. Игрока унесли со льда на...

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