Футбольный клуб «Крумкачы» продолжит сотрудничество с МТС. Оператор сотовой связи выступает в качестве партнера онлайн-трансляций футбольных матчей «Крумкачоў».



Фото: ФК "Крумкачы"

В прошлом году благодаря сотрудничеству с МТС с середины прошлого года поклонники команды получили возможность смотреть все домашние игры в режиме онлайн и в качестве Full HD. В этом году трансляции станут еще лучше — для съемок будут использовать от 5 до 8 камер, а в некоторых матчах над полем снова будет летать квадрокоптер.

Прямые видеотрансляции всех домашних и большинства выездных матчей «Крумкачоў» в 2017 году будут бесплатными и доступными для всех желающих. За съемку матчей отвечают профессионалы из команды SpecMedia.

Но это не все сюрпризы для болельщиков «воронов». Впервые матчи «Крумкачоў» будут транслироваться в прямом эфире телеканала Минск TV, который входит в пакет кабельного оператора МТИС и в базовые пакеты интерактивного телевидения ZALA, что позволит охватить гораздо больше потенциальной аудитории. Таким образом, болельщик сможет выбирать между трансляцией в интернете и по телевидению, которые будут одинаково высокого качества.

Партнерское соглашение МТС и ФК «Крумкачы» заключено на год, в течение которого мобильный оператор будет обеспечивать мобильный интернет для передачи видеосигнала.

«В прошлом году мы опробовали новый формат сотрудничества — для передачи домашних матчей команды предоставили связь четвертого поколения, которая позволяет передавать действительно качественную картинку и отличный звук. Опыт оказался весьма удачным. С расширением географии 4G мы сможем применить его и при трансляциях большинства выездных игр „Крумкачоў“. Уверен, что у фанатов команды и обычных любителей футбола появится новая возможность по достоинству оценить и матчи, и преимущества технологии», — прокомментировал коммерческий директор МТС Евгений Брянцев.