



Утверждается, что увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги.

Также произойдет изменение принципа предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» (при потреблении, превышающем 100 ГБ, доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с).

Изменения не затронут абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный». Стоимость услуг «Короткий номер», «Доступный баланс», «Координатор», «Мой архив» также останется без изменений.

Действительно, все тарифы вырастут ровно на 9%. К примеру, на тарифном плане «Комфорт» абонентская плата вырастет с 9,9 до 10,79 руб, внутрисетевые в сети 2G – с 0,03 до 0,0327 руб, на тарифе «Комфорт 2» абонентская плата выросла с 14,9 до 16,24 руб, внутрисетевые звонки – так же с 0,03 до 0,0327 руб.

Абонентская плата тарифа «Smart бесконечный» с 49,9 до 54,39 руб, звонки по Беларуси – с 0,08 до 0,0872 руб. На тарифе «Все говорят» абонентская плата выросла с 8,4 до 9,15 руб, звонки во все сети – с 0,05 до 0,0545 руб.

