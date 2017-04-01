﻿ В минском метро появилась и исчезла согласованная реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского. 21.by
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В минском метро появилась и исчезла согласованная реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского

02.04.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
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31 марта в подземном переходе между станциями метро «Октябрьская» и «Купаловская», а также на «Немиге» появилась реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского. Вечером 1 апреля рекламная растяжка исчезла.


Реклама появилась в метро 31 марта. Вечером 1 апреля ее уже не было

— Реклама была размещена по всем правилам: предварительное согласование макета и 100% предоплата за две недели. Но вечером 1 апреля ее уже не было. Аналогичная ситуация и со вторым щитом на станции «Немига». С точки зрения логики ситуация абсурдная. Мы будем добиваться объяснений, — рассказал организатор концерта Змитер Касперович.

Напомним, концерт Лявона Вольского с программой «172» пройдет в Вильнюсе 8 мая. Ранее организаторы сообщали, что выделят 50 бесплатных пригласительных для тех, кому были присуждены административные аресты за участие в акции на День Воли.


Вечером 1 апреля рекламы концерта уже не было

 

 
 
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Ранее реклама концертов Вольского, как и сами концерты, под разными предлогами запрещалась белорусскими властями.

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