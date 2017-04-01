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В минском метро появилась и исчезла согласованная реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского
31 марта в подземном переходе между станциями метро «Октябрьская» и «Купаловская», а также на «Немиге» появилась реклама вильнюсского концерта Лявона Вольского. Вечером 1 апреля рекламная растяжка исчезла.
— Реклама была размещена по всем правилам: предварительное согласование макета и 100% предоплата за две недели. Но вечером 1 апреля ее уже не было. Аналогичная ситуация и со вторым щитом на станции «Немига». С точки зрения логики ситуация абсурдная. Мы будем добиваться объяснений, — рассказал организатор концерта Змитер Касперович.
Напомним,
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Ранее реклама концертов Вольского, как и сами концерты, под разными предлогами запрещалась белорусскими властями.
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