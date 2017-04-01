Александра Разина-Иванова — московский практикующий психолог с 12-летним стажем. Она много лет занимается онлайн-консультированием. По просьбе SPORT.TUT.BY специалист ознакомилась с профилями белорусских спортсменов в инстаграме и на их примере рассказала, что можно понять о человеке по аккаунту в социальной сети, почему виртуальная версия часто не совпадает с реальным персонажем и какое поведение выдает в пользователе интернет-зависимого.





Александра сразу предупреждает: мы не будем давать характеристику людям, исходя лишь из информации, размещенной в инстаграме. Скорее, зададим вопросы, помогающие понять, что за человек перед нами (или каким он хочет казаться).

«Часть людей не осознает себя в онлайн-пространстве и просто болтается в Сети, как сухофрукты в компоте»

— Я не хочу называть данную гипотезу результативной в 100 процентах случаев. Знаю ситуации, когда профиль в Сети никак не соотносится с его владельцем в реальности. Распространенный пример: при личном общении люди с сайтов знакомств зачастую оказываются совершенно не похожими на собеседников из переписки. Каждый из нас, создавая аккаунт в соцсети, играет с реальностью, причем не всегда сам это четко осознает. В социальных сетях мы реализуем какие-то задачи — занимаемся рекламой, ищем спутников, продвигаем определенные идеи. Есть люди, которые не осознают себя в онлайн-пространстве и просто болтаются в Сети, как сухофрукты в компоте. Но большинство так или иначе осознанно участвует в виртуальной жизни.

Психолог отмечает, что профайл пользователя дает нам условное представление о том, «про что этот человек сейчас».

— Первое, на что мы можем обратить внимание, это стиль подачи информации, то есть в некотором смысле и стиль человека. Самые распространенные из стилей — романтический, профессиональный (коммерческий) и мистический. Романтический стиль свойственен молодым людям, которые хотят нравиться окружающим, противоположному полу. Владельцы таких профилей часто находятся в поисках второй половины. Профайл гимнастки Мелитины Станюты — пример романтической страницы с элементами профессиональной.

Она пользуется инстаграмом, чтобы продвигать себя. На всех снимках она красива и сексуальна. Если Мелитина не замужем, можно предположить, что это способ найти партнера. Здесь чувствуется потребность в признании. Вы говорите, что она завершила карьеру? Тогда инстаграм позволяет Станюте получать ту похвалу, которая нравится всем людям, и каждый использует для достижения этой цели доступные инструменты. На романтической странице, как правило, много положительной информации о человеке. Понятно, что большинство людей публикуют свои лучшие снимки, но не все выкладывают фото в купальнике.

Мой встроенный радар на spa нашел удивительное место one of the best spa and view I 've ever seen … Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta) Янв 25 2017 в 8:36 PST

Наиболее распространенный стиль среди спортсменов — профессиональный. На таких страницах пользователь размещает свои победы, успехи, статьи о себе как о чемпионе и почти не высказывается на посторонние темы. Контент профессиональных аккаунтов разбавляют коммерческой информацией — рекламой, анонсами мероприятий спонсоров, участием в акциях. Изредка в аккаунтах профессионального стиля появляются публикации на вольную тему, но они, как правило, очень четко и тщательно продуманы. Ярким примером профессиональной страницы психолог называет аккаунт Дарьи Домрачевой.





— Эта страница хорошо структурирована. Почти все фотографии яркие и качественные, выдержанные в едином стиле. У Домрачевой (либо у человека, который помогает ей вести страницу) отличный дизайнерский вкус. От общего количества постов лишь 20 процентов занимает информация о личной жизни спортсменки. Но именно эти фото делают аккаунт живым и интересным.

Остальной контент — мотивирующие снимки и реклама. Это отличный баланс для профессиональной страницы. Я бы назвала автора этого профайла адекватной, осознанной и взрослой личностью.

«Азаренко? Мы видим милую и женственную спортсменку, которая заигрывает с подписчиками»

Иногда звезды нанимают специалистов для ведения их профилей в соцсетях, и это тоже несложно проследить. На таких страницах все четко выверено, там нет описок, пропущенных запятых или необдуманных смайликов. Живой человек склонен допускать ошибки и неудачно шутить.

— Существует еще мистический стиль, но его сложно отыскать среди аккаунтов спортсменов. Такие страницы чаще заводят пользователи «ВКонтакте», которые ставят на аватарку архангелов с мечом и размещают контекст глубоко философского содержания. Возможно, они скрывают себя реальных и ощущают свободу действий под прикрытием вымышленного персонажа. Эти люди действительно могут считать себя эльфами или воплощением бога. В отличие от романтиков и рационалистов, они обладают мистическим мышлением.

Специалист выделяет несколько основных целей размещения постов: информирование, мотивация, подготовка людей к переменам, дискуссия, просьба.

— Спортсмены любят вести мотивирующие страницы — рассказывать о своем виде спорта, погружать подписчиков в тренировочный процесс, приглашать к активностям. Для меня это критерий того, что человек занимается любимым делом.

Например, в профиле художественной гимнастки Любови Черкашиной большое количество мотивирующих постов с популярными хэштегами #НиДняБезГимнастики и #БЕЛАРУСЫЛЕПШЫЯ.

Бегущее 7−8 марта #beautyrun #счастьежить #БЕЛАРУСЫЛЕПШЫЯ Публикация от lovecherkashina (@lovecherkashina) Мар 11 2017 в 10:47 PST

Хорошим примером страницы, побуждающей к активному образу жизни, является аккаунт Виктории Азаренко.

— Профайл выдержан в романтическом стиле. Мы видим милую и женственную спортсменку, которая заигрывает с подписчиками. Она показывает свою разностороннюю жизнь — мамы, теннисистки, студентки.

Leo getting familiar with mommy work place will be spending quite a bit of time here Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Дек 30 2016 в 12:32 PST

В этом профайле много самой Виктории, она хочет нравиться людям. По сравнению с аккаунтом Азаренко, страница Домрачевой выглядит более зрелой и независимой от общественного мнения. Многие посты Виктории говорят о том, что она ждет одобрения и поддержки. Когда человек позирует на снимке, это всегда видно. Можно предположить, что такие люди больше зависят от мнения других, а иначе зачем стараться?