В эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь накануне Дня единения России и Беларуси Посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что Запад пока не в состоянии "оторвать" Беларусь от России. Он прокомментировал то, как в России воспринимают активизацию диалога Беларуси с представителями стран Евросоюза.

По словам Сурикова, пример Украины и Молдовы вызывает определенную обеспокоенность, и Москва понимает, что следующее направление — Беларусь.

Дипломат высказался о действиях Запада на белорусском и украинском фланге, охарактеризовав их как "антироссийские". Он отметил, что российская сторона "присматривается" к визитом западных делегаций в Минск.

Вместе с тем, посол понимает, что и Минск не планируется "бросаться" в западные объятия, разрывая все связи.

"В Беларуси нет этого спускового крючка западно-украинских областей, традиционно антироссийских, воспитанных еще в Австро-Венгерской империи. И нет русофобии", - констатировал Суриков.

В ходе беседы дипломат также выразил беспокойство, связанное с определенной военной активностью в виде учений приграничных Беларуси стран НАТО.