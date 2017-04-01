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Поэт в России больше, чем поэт, особенно когда он — Евтушенко
02.04.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Евгений Евтушенко, классик советской и российской поэзии скончался 1 апреля на 85-м году жизни в США, согласно воле поэта его похоронят в Переделкино, где покоятся Борис Пастернак, Корней Чуковский, Арсений Тарковский и Роберт Рождественский. Евтушенко прожил долгую, плодотворную жизнь. Масштаб его личности огромен. Каждый, кто соприкасался с творчеством поэта, неминуемо попадал под обаяние его поэтического слога и яркой философии.
Отдавая дань его памяти, радио Sputnik Беларусь посвятило поэту краткое стихотворное послание.
Уходят мэтры, оставляя нам стихи,
А мы их разбираем на цитаты,
Попутно отпуская им грехи,
Попутно вознося их слог крылатый.
В шестидесятых звездный небосклон
Был ярок, пестр созвездием фамилий,
Предвосхищая судьбоносный слом
И строй, что пал почти что без усилий.
Впечатывая в вечность каждый шаг,
Продумав свой «побег из Шоушенка» —
Поэт в России — больше, чем поэт!
Особенно когда он Евтушенко!
Аудиоверсию послания слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Отдавая дань памяти Евгению Евтушенко радио Sputnik Беларусь посвятило ушедшему поэту краткое, стихотворное послание.
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