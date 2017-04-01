Колумбийский Красный крест уточнил в воскресенье число погибших в результате схода селевого потока в колумбийском департаменте Путумайо, назвав цифру в 234 человека. Ранее сообщалось о 254 погибших. Однако, как отмечают эксперты, с возобновлением прерванных на ночь спасательных работ число погибших может увеличиться.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос ввел в стране режим национального стихийного бедствия.

Сам город с населением примерно в 45 тысяч человек остался без электричества, водоснабжения и газа. Смотрите на видео: улицы Мокоа заполнены грязью и огромными валунами, которые были принесены селевым потоком.