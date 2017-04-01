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Трагедия в Колумбии: Красный Крест уточняет число жертв стихии

02.04.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Колумбийский Красный крест уточнил в воскресенье число погибших в результате схода селевого потока в колумбийском департаменте Путумайо, назвав цифру в 234 человека. Ранее сообщалось о 254 погибших. Однако, как отмечают эксперты, с возобновлением прерванных на ночь спасательных работ число погибших может увеличиться.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос ввел в стране режим национального стихийного бедствия.

Сам город с населением примерно в 45 тысяч человек остался без электричества, водоснабжения и газа. Смотрите на видео: улицы Мокоа заполнены грязью и огромными валунами, которые были принесены селевым потоком.

 
 
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17 районам города Мокоа нанесен ущерб, 300 семей пострадали, 202 человека ранены, 234 погибли, 25 домов разрушены.

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