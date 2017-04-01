Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд.

На кадрах, которые поступили из Швеции, видно, как спасатели извлекают тела жертв ДТП. В интервью журналистам, они заявили, что на месте трагедии "творится хаос". Оставшиеся в живых дети, находятся в шоке и им оказывается медицинская и психологическая помощь.