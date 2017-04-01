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Видео с места ДТП со школьным автобусом в Швеции (18+)
02.04.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
© AFP/ Nisse Schmidt
На кадрах, которые поступили из Швеции, видно, как спасатели извлекают тела жертв ДТП. В интервью журналистам, они заявили, что на месте трагедии "творится хаос". Оставшиеся в живых дети, находятся в шоке и им оказывается медицинская и психологическая помощь.
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Автобус вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции, оказался в кювете и перевернулся набок. На место трагедии прибыли до пяти карет скорой...
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