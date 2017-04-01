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Видео с места ДТП со школьным автобусом в Швеции (18+)

02.04.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео с места ДТП со школьным автобусом в Швеции (18+)
© AFP/ Nisse Schmidt
ДТП со школьным автобусом в Швеции: трое погибших, 50 пострадавших
Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд.

На кадрах, которые поступили из Швеции, видно, как спасатели извлекают тела жертв ДТП. В интервью журналистам, они заявили, что на месте трагедии "творится хаос". Оставшиеся в живых дети, находятся в шоке и им оказывается медицинская и психологическая помощь.

 
 
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Автобус вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции, оказался в кювете и перевернулся набок. На место трагедии прибыли до пяти карет скорой...

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