На 85-м году жизни в одной из больниц округа Талса (штат Оклахома, США), во сне, от остановки сердца, в окружении родных и близких умер современный классик, поэт Евгений Евтушенко. Его похоронят в Переделкино 7 или 8 апреля.

Чем является наследие Евгения Евтушенко? Каковы особенности его литературного почерка? С этими вопросами ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обратился к известному российскому писателю, исследователю, ректору Литературного института им. Горького Алексею Варламову.

"Личность Евтушенко чрезвычайно интересна. Он прожил долгую, сложную, противоречивую, размашистую жизнь. И эта жизнь является самым интересным стихотворением Евтушенко. Она огромна, она бесконечна, в его творчестве были по-настоящему национальные стихотворения, ставшие песнями, строками, цитатами. Он написал массу прекрасных стихов, и написал массу не очень хороших стихов. Были периоды возгорания его славы, были периоды затухания его славы. Были люди, которые им восхищались, были люди, у которых он вызывал возмущение, но не было тех, кто был бы к нему равнодушен",- считает Варламов.

По мнению собеседника Sputnik Евгений Евтушенко всегда стремился быть в центре не только литературной, но политической, общественной, социальной жизни.

Полную версию беседы с российским писателем, исследователем, ректором Литературного института им. Горького Алексеем Варламовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.