|
Варламов о Евтушенко: он прожил размашистую жизнь
02.04.2017 17:12 — Разное | Sputnik Беларусь
На 85-м году жизни в одной из больниц округа Талса (штат Оклахома, США), во сне, от остановки сердца, в окружении родных и близких умер современный классик, поэт Евгений Евтушенко. Его похоронят в Переделкино 7 или 8 апреля.
Чем является наследие Евгения Евтушенко? Каковы особенности его литературного почерка? С этими вопросами ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обратился к известному российскому писателю, исследователю, ректору Литературного института им. Горького Алексею Варламову.
© Sputnik Владимир Вяткин
По мнению собеседника Sputnik Евгений Евтушенко всегда стремился быть в центре не только литературной, но политической, общественной, социальной жизни.
Полную версию беседы с российским писателем, исследователем, ректором Литературного института им. Горького Алексеем Варламовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский писатель, исследователь, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем отношении к...
|
Архив (Разное)
Комментарии