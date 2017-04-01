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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения
02.04.2017 17:22 — Разное | Ежедневник
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня 2 апреля.
Об этом сообщили
В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период.
Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.
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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня 2 апреля.
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