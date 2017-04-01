Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о простых правилах здоровья, которые помогут нам всегда быть красивыми.

На женское здоровье влияет несколько факторов.

Как влияет сознание на нашу внешность?

Если вы хотите быть здоровой, в первую очередь нужно навести порядок в собственной голове. Ведь наши мысли управляют нашим организмом. И далеко не всегда так, как мы это себе представляем.

За восприятие мира отвечает наша нервная система. А поскольку все мы живем в социуме — стрессов избежать невозможно. Отсюда и последствия — стресс влияет на нашу фигуру, при нем происходит разбалансировка ритма и количества питания. Мы или заедаем горести или игнорируем пищу вообще.

На уровне психики находится вся мотивация для побед и свершений в жизни. В нашем головном мозге находятся центр — анализатор наслаждения. Именно наслаждение является наградой за действие, оно в нужный момент позволяет организму расслабиться.

Идеальная формула развития нашей жизни: "знаю — хочу —могу — делаю"!

Чтобы мы не пытались делать, природа нас заставит начать с психологии. В медицине это здоровое нейро-гуморальное функционирование и все, что с этим взаимодействует.

Как влияет питание на внешность?

Здесь помочь себе совсем не сложно. Главное усвоить, что:

не кушать то, чего нельзя ни при каких условиях и соблазнах;

то, что нужно, есть обязательно, пусть даже результаты порадуют позже;

стараться, чтобы еда была биологически и химически безопасной.

Экономьте свои деньги для радостных моментов, а не для таблеток. Ведь едой мы можем наносить организму непоправимый вред и даже медленно убивать его.

Пример: если мы пьем колу (рн-2,5 — как у уксуса, в небольшом количестве содержит ортофосфорную кислоту, которая является ядом, сахар, превышающий норму в разы). Чтобы нейтрализовать вред от ее употребления организму придется тратить свой ресурс. Запас расходуется не на поддержание молодости, а на выживание. Красота расходуется в незапланированных количествах!

При неправильном питании ваш организм всеми силами будет стараться сохранить здоровье, а вот красоту — вряд ли. Для организма это не ключевой параметр.

Исключите сахар из своего рациона. Он разрушает сосуды и убивает нейроны головного мозга. С чаем и кофе происходит его мгновенное 100% всасывание и губительное действие.

С питанием в наш организм поступают аминокислоты, которые отвечают за баланс гормонального уровня. Важно знать, что они отвечают за определенные состояния нашего организма:

триптофан — дает нам радости;

глицины — состояние спокойствия;

аргинин — отвечает за молодость, сексуальное влечение;

мелатонинсодержащие — хранители сна и молодости;

Все аминокислоты мы получаем с едой. Многие из них не синтезируются в организме, они назваются незаменимыми. Аминокислоты — это в том числе еда для головного мозга.

Как факторы, о которых мы не догадываемся, влияют на красоту?

Если женщине не хватает живой энергии от природы, это тоже отнимает красоту и способствует лишнему весу.

Важно наладить ритмы питания. Если их нет, то пища запасается организмом в жир, как стратегический запас энергии на черный день.

Весной появляется возможность восполнить нехватку солнца, накопившуюся за зиму.

Прогулки на свежем воздухе, солнышко в нужном количестве наполняют энергией организм и помогают сжигать жир. В воздухе аккумулируется много живой солнечной энергии. К тому же не будем забывать, что кислород является активным окислителем при правильном дыхании.

Правильное дыхание, не только наполняет наши клетки кислородом, тренирует внутренние органы (движение диафрагмы, сокращение межреберных мышц, растяжка межфасциальных связей), но и насыщает в прямом смысле тело энергией.

Душевное спокойствие. Как правило, все женщины, которые чего-то бояться или имеют скрытые страхи, имеют лишний вес. Организм делает запасы энергии на случай опасности. Провоцирует нас на это специальные стресс — клетки. Чем больше страха и беспокойства, тем больше их активность, а женская гормональная система этому активно помогает. Нередко бывает: вроде ничего особенного не едим, а вес не уходит. Перестаньте нервничать! Спокойный, уверенный организм не делает запасов, он знает, что завтра тоже будет еда.

Как питание влияет на наши волосы?

Самым непосредственным образом. Возьмем, например, качество наших волос. Они состоят из ороговевших клеток, куда сбрасываются излишки минеральных солей. Если сбрасывать организму нечего, то и о красоте говорить не приходится.

От йода волосы блестят, от цинка становятся крепче. От селена улучшается их структура, от кремния вырабатывается коллаген. Витамины группы В и лецитин делают волосы эластичными. Наполняйте ими организм и удивляйте всех копной прекрасных волос.

Как питание влияет на репродуктивные способности?

Отдавая дань моде и диетам, мы уже и забыли, что половые гормоны формируются из холестерина. А это — регулярность и бесперебойность нашего цикла, способность к зачатию и вынашиванию ребенка, усмирение ПМС (баланс эстрогенов и прогестерона).

Из холестерина состоят миелиновые оболочки и клетки мозга. Так что мозг отчасти питается холестерином.

Для женщины в детородном возрасте просто необходимо получать 20-25 граммов животного жира (молочные продукты, яйца) в день.

Как питание влияет на состояние кожи?

Состояние кожи напрямую зависит от питания. В первую очередь организму нужны активные антиоксидантны — витамины А, Е. Для молодости кожи также необходимы витамины группы В, 28 аминокислот, лецитин, фруктовые ферменты. Они помогают коже избавляться от старых и полуразрушенных клеток, стимулируют рост новых. Новая кожа всегда сияет молодостью.

Как противостоять возрасту?

Физиологи всегда стараются конкретизировать: о возрасте чего идет речь — кожи, органов, волос.

В первую очередь возраст организма — это возраст здоровой клетки. Она либо жива и здорова, либо погибла. Природа подарила нам удивительный механизм регенерации — механизм молодости, механизм возобновляемости клеток.

Какие бы не были в организме проблемы — он восстанавливается.

Например, клети крови обновляются за 120-150 дней, кожи — за 20 — 28 дней, кишечника — за 3 дня.

Здоровой клетке нужно 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты и 7 групп ферментов.

Если изменить образ жизни и дать клетке все необходимое, то организм начнет омолаживаться. Волосы густеть, ногти расти плотными и ровными. Кожа станет упругой начнут выравниваться морщины. Не изменятся только черты лица, но они могут улучшиться.

Почему надо пить много воды?

Вода в жизни и молодости женщины играет огромную роль.

Вода влияет на молодость кожи. Все помнят, что норма 30 мл на 1 кг веса чистой слабощелочной воды.

Оптимально пополнять организм после каждого похода в туалет. Так как в связи с женской физиологией мы ходим туда часто, то и пить тоже нужно чаще.



© Фото: из личного архива И.Кабасакал Худеем со Sputnik: 10 правил здоровья и красоты от диетолога

В коже, как и в других органах, существует каркас из эластина и коллагена, которому нужна вода — это гарантия упругости кожи.

Нехватка воды ведет к запорам, если кишечник долго не опорожняется, происходит интоксикация организма, на лице появляется сыпь.

Вода влияет на настроение, если мозг обезвоживается на 6-10%, начинается депрессия, если падает рН спинномозговой жидкости — начинается глубокая депрессия.

Вода влияет на фигуру. Можно с уверенностью сказать: все женщины с лишним весом обезвожены. Жир — это запас воды и энергии. Вода выводит водорастворимые токсины. Их в организме 80% и если мы их не выводим естественным путем, то они будут выходить через кожу, разрушая ее по дороге.

В бане мы обильно потеем, поэтому токсины через кожу выходят в сильно разбавленном состоянии, не причиняя ей вреда. Но не забывайте в бане пополнять запас воды.

Без воды стремительно стареет наша внешность — ссыхается кожа, мутнеют ногти, становятся тусклыми и ломкими волосы. Август Вейсман написал теорию старения организма, которая называется "Теория жизненной изношенности". Одно из важнейших условий противостояния износу — пить нужное количество правильной воды с нужным рН.

Какие факторы ухудшают нашу внешность?

1. Курение. От него разрушается коллаген, эластин и нарушаются обменные процессы. Это касается не только кожи, но и всех внутренних органов. Старение органов — старение организма. Женщины в этом отношении максимально беззащитны.

2. Биоэнергетика. Любое излучение влияет на наш организм и красоту, защищайте себя от гаджетов. На сегодняшний день доказано вредное действие на кожу и глаза белого экранного света.

3. Лекарственная "самодеятельность". Не занимайтесь самолечением. Это чревато потерей ферментов, минералов, ухудшением качества волос, кожи, ногтей, приобретением аллергий, нарушением микрофлоры организма.

4. Плохое настроение, апатия. Тут, как говорится, без комментариев — грустный и несчастный человек красотой не блещет.

Живите в состоянии внутренней радости и гармонии, будто каждый день у вас свидание. Улыбка на лице всегда будет держать наше настроение в позитиве, а эмоции окружающих под контролем.

Помните, когда пропадает ценность себя — приходят болезни и проблемы. Начните меняться и молодеть сейчас, ведь время — хороший доктор, правда, плохой косметолог:).

Радуйте и побеждайте себя каждый день!