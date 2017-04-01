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Тропическое бедствие: что натворил циклон "Дебби" в Австралии

02.04.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Число жертв наводнений на востоке Австралии, вызванных тропическим циклоном "Дебби", достигло 5 человек, судьба еще 3 неизвестна.

Зона наводнения растянулась на тысячу километров. Стихийное бедствие также оставило без электричества более 100 тысяч домов. Власти страны опасаются, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения, так как вода продолжает прибывать.

Смотрите в фотоленте Spuntik, как Австралия устраняет последствия разрушительной стихии.

 
 
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Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров...

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