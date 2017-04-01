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Картофель разных цветов создали белорусские селекционеры

02.04.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Цветной картофель завоевывает все большую популярность в мире. В дорогих ресторанах Европы особым изыском считается фиолетовое пюре или салат с красным картофелем.

Но увидев такой непривычный продукт впервые, многие испытывают недоверие: клубень, мякоть которого окрашена в ярко-фиолетовый или красный цвет, можно принять за испорченный. Но на самом деле такой картофель очень даже вкусный.

Он не только выглядит куда интересней обычного, но еще и значительно полезней. "В нем в несколько раз больше антиоксидантов, чем в обычном. Они помогают нашему организму снижать воздействие свободных радикалов. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", — рассказала заведующая лабораторией Института овощеводства Людмила Козлова.

В Институте овощеводства НАН Беларуси создано более ста видов гибридов цветного картофеля. Сейчас ученые изучают их питательную ценность, другие особенности.

Селекционеры обещают, что уже через два-три года такой картофель можно будет купить в магазине или посадить на собственном приусадебном участке. И если фиолетовое картофельное пюре — продукт явно на любителя, то разноцветные чипсы явно придутся по душе и детям, и взрослым. Тем более что у необычного картофеля отличные хрустящие свойства, в чем убедились корреспонденты Sputnik.

 
 
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Необычный картофель вырастили в Институте овощеводства НАН Беларуси – у него не только цветная кожура, но и мякоть в ярких красных, фиолетовых и желтых прожилках.

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