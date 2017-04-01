Великий сказочник Ганс Христиан Андерсан родился второго апреля, и в день его дня рождения Sputnik расспросил минчан об их любимых сказках.

Кто-то среди лучших детских книг, которые когда-либо читал, назвал именно Андерсена, кто-то вспомнил и "Маленького принца" Экзюпери и "Карлсона" Астрид Лингред. А кто-то с грустью признал, что детство было давно, и какие книги читал в ту пору, уже и не вспомнить.

Интересно, что о прошедшем детстве одинаково тоскуют и двадцатилетние, и восьмидесятилетние минчане.

Какие детские книги минчане любят больше всего, смотрите в опросе Sputnik.