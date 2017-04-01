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Опрос Sputnik: какие ваши любимые сказки?
02.04.2017 18:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Великий сказочник Ганс Христиан Андерсан родился второго апреля, и в день его дня рождения Sputnik расспросил минчан об их любимых сказках.
Кто-то среди лучших детских книг, которые когда-либо читал, назвал именно Андерсена, кто-то вспомнил и "Маленького принца" Экзюпери и "Карлсона" Астрид Лингред. А кто-то с грустью признал, что детство было давно, и какие книги читал в ту пору, уже и не вспомнить.
Интересно, что о прошедшем детстве одинаково тоскуют и двадцатилетние, и восьмидесятилетние минчане.
Какие детские книги минчане любят больше всего, смотрите в опросе Sputnik.
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В день рождения знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена Sputnik расспросил минчан об их любимых детских книгах.
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