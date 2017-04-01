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Белорусский теннисист выиграл турнир во Франции

02.04.2017 19:24 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) выиграл одиночный разряд на турнире Open Harmonie Mutuelle во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи евро.


Егор Герасимов. Фото: tennis.by

2 апреля в финальном матче 24-летний Егор Герасимов обыграл 30-летнего Тобиаса Камке (№ 155) из Германии, посеянного на турнире под 8-м номером — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Поединок продолжался 1 час 51 минуту.

Для белоруса это первый трофей в карьере. За победу на турнире в Сен-Бриё Егор Герасимов получит 6190 евро призовых и 80 рейтинговых очков.

На пути к финалу Егор Герасимов преодолел сначала квалификационный барьер, где одолел датчанина Фредерика Нильсена (№ 466) — 6:7 (7:4), 6:2, 6:0, а затем в основной сетке обыграл посеянного под 1-м номером австрийца Геральда Мельцера (№ 109) — 6:4, 7:5, итальянца Симоне Болелли (№ 508) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, швейцарца Марко Кьюдинелли (№ 198) — 7:5, 7:6 (8:6), и француза Корентена Муте (№ 467) — 4:6, 6:4, 6:3.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) выиграл одиночный разряд на турнире Open Harmonie Mutuelle во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи евро.

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