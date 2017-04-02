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Fenox Venture Capital назвал победителя Startup World Cup

02.04.2017 23:29 — Разное | Ежедневник  
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Fenox Venture Capital назвал победителя Startup World Cup

www.techinasia.com

1 млн долларов как главный приз конкурса, который организовал венчурный фонд его совладельца, белорусского бизнесмена Виталия Арбузова, достался японскому стартапу UniFa.

Объявление победителей и их награждение прошло в конце марта в отеле  Marriott Marquis в Сан-Франциско. Среди спикеров мероприятия фигурировали соучредитель Apple Стив Возняк, инвестор ABC's Shark Tank Даймонд Джон, сооснователь Reddit Алексис Оганян и многие другие выдающиеся представители мира высоких технологий, пишет businesswire.соm.

В финал по результатам региональных конференций вышли 15 стартапов, а победу и главный приз в 1 млн долларов жюри присудило японскому стартапу UniFa.

UniFa  - это IoT- решение для отслеживания физического и психического роста детей в детском саду с использованием персонального робота Meebo, умного термометра и интеллектуальной кровати, собирающих данные для родителей.

2-ое место занял британский стартап Open Bionics, 3-е  - индонезийский проект Ahlijasa.

Также в финале прияли участие стартапы из Индии, США, Китая, Южной Африки, Чехии, Австралии, Тайваня, Люксембурга и Южной Кореи.

 
 
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1 млн долларов как главный приз конкурса, который организовал венчурный фонд его совладельца, белорусского бизнесмена Виталия Арбузова, достался японскому...

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