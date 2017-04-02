Гандболисты БГК драматично упустили путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв в концовке ответного матча стадии 1/8 финала лидеру германской бундеслиги «Фленсбургу».



Фото: bgk-meshkova.com

«Фленсбург» — БГК имени Мешкова — 28:26 (13:13)

«Фленсбург»: Андерссон, Меллер; Карлссон, Эггерт-Магнуссен (5), Гландорф (3), Могенсен (3), Сван Хансен, Ванне (5), Джорджич, Якобссон (3), Хайнль, Х. Тофт Хансен, Готтфридссон (2), Лауге Шмидт (7), Маэ, Радивоевич

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Д. Рутенко (2), Ященко, Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (3), Юринок (3), Стойкович (8), Шумак, Вукич, Проданович (2), С. Разгор (1), Остроушко (2), Джамали (2), Шилович (1).

В первом матче в Бресте 26 марта белорусский чемпион проиграл с разницей в 1 мяч (25:26). В ответной дуэли во Фленсбурге преимущество то одной, то другой команды не превышало 1−2 голов.

Менее чем за 4 минуты до окончания матча БГК сумел вырваться вперед на 2 мяча (26:24), однако не сумел сохранить перевес. Хотя после того, как счет стал 26:26, брестчанам для выхода в четвертьфинал достаточно было выиграть с разницей в 1 гол (они получали бы преимущество за счет большего числа мячей, заброшенных в гостях). Однако концовку поединка увереннее и хладнокровнее провел «Фленсбург», который в четвертьфинале сразится с македонским «Вардаром».

БГК повторил свое лучшее достижение в Лиге чемпионов, установленное в прошлом сезоне, когда также сошел с дистанции на стадии 1/8 финала, уступив польскому «Виве», который стал затем обладателем трофея.

Все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2016/17:

«Киль» (Германия) — «Барселона» (Испания)

«Фленсбург» (Германия) — «Вардар» (Македония)

«Пик» (Венгрия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Веспрем» (Венгрия) — «Монпелье» (Франция).

Первые поединки запланированы на 19−23 апреля, ответные — на 26−30 апреля.

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