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Гандболисты БГК драматично упустили путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов
Гандболисты БГК драматично упустили путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв в концовке ответного матча стадии 1/8 финала лидеру германской бундеслиги «Фленсбургу».
«Фленсбург» — БГК имени Мешкова — 28:26 (13:13)
«Фленсбург»: Андерссон, Меллер; Карлссон, Эггерт-Магнуссен (5), Гландорф (3), Могенсен (3), Сван Хансен, Ванне (5), Джорджич, Якобссон (3), Хайнль, Х. Тофт Хансен, Готтфридссон (2), Лауге Шмидт (7), Маэ, Радивоевич
БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Д. Рутенко (2), Ященко, Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (3), Юринок (3), Стойкович (8), Шумак, Вукич, Проданович (2), С. Разгор (1), Остроушко (2), Джамали (2), Шилович (1).
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Менее чем за 4 минуты до окончания матча БГК сумел вырваться вперед на 2 мяча (26:24), однако не сумел сохранить перевес. Хотя после того, как счет стал 26:26, брестчанам для выхода в четвертьфинал достаточно было выиграть с разницей в 1 гол (они получали бы преимущество за счет большего числа мячей, заброшенных в гостях). Однако концовку поединка увереннее и хладнокровнее провел «Фленсбург», который в четвертьфинале сразится с македонским «Вардаром».
БГК повторил свое лучшее достижение в Лиге чемпионов, установленное в прошлом сезоне, когда также сошел с дистанции на стадии 1/8 финала, уступив польскому «Виве», который стал затем обладателем трофея.
Все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2016/17:
«Киль» (Германия) — «Барселона» (Испания)
«Фленсбург» (Германия) — «Вардар» (Македония)
«Пик» (Венгрия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Веспрем» (Венгрия) — «Монпелье» (Франция).
Первые поединки запланированы на 19−23 апреля, ответные — на 26−30 апреля.
Будет дополнено.
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Гандболисты БГК драматично упустили путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв в концовке ответного матча стадии 1/8 финала лидеру германской бундеслиги...
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