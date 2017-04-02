Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» встретятся в финале плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичная дружина в ½ финала до трех побед не оставила шансов «Легиону» из Гродненского района, обыграв самобытную команду из агрогородка Обухово в трех матчах.

Горнякам понадобились четыре игры, чтобы сломить сопротивление борисовского БАТЭ-БГУФК. После двух уверенных побед на домашней площадке — 3:0, 3:1 «Шахтер» в пяти партиях уступил на выезде — 2:3. В четвертом поединке, состоявшемся 2 апреля, подопечные тренера Виктора Бекши были сильнее — 3:0. Решающей стала первая партия прошедшей встречи, которая завершилась победой горняков 34:32.

Финальная серия до трех побед, в которой сыграют «Шахтер» и «Строитель», стартует 8 и 9 апреля в Солигорске. Через неделю, 14 и 15 апреля, состоятся ответные матчи.

Минский «Строитель» является семикратным чемпионом Беларуси, солигорский «Шахтер» ранее играл в финале в 2013-м и 2014 году, уступив первое место столичной команде. Также клуб из Солигорска завоевывал серебряные награды в 2006 году. Бронзовые медали чемпионата разыграют в эти же сроки БАТЭ-БГУФК и «Легион».