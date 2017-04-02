Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 13-е поражение в 14 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив 2 апреля в Минске пермской «Парме», которая замыкает турнирную таблицу. Для дебютантов турнира уральцев, начавших чемпионат с 20 поражений кряду, победа над минчанами стала первой в истории.



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокi-Мiнск» — «Парма» — 62:71 (16:19, 14:30, 19:10, 13:12)

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (13), Семенюк (11 + 7 подборов), Грэй (7), Мещеряков (2 + 5 подборов), Тростинецкий (2 + 5 подборов); Грэйвз (15), Ульянко (4), Лашкевич (4), Белянков (4).

Для «Цмокаў» это был второй матч под руководством нового главного тренера Александра Крутикова, который 22 марта сменил на этом посту Игоря Грищука. В дебютной встрече под началом нового наставника «драконы» проиграли дома красноярскому «Енисею» (78:86).

«Цмокi» с 4 победами в 21 поединке занимают 12-е место среди 13 команд в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Лидируют в турнире московский ЦСКА — 19 побед в 21 матче, питерский «Зенит» — 18 в 21, подмосковные «Химки» — 17 в 21.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 10 апреля в Москве против ЦСКА.