Бизнесменами 22-летний Никита и его сводный брат 25-летний Артем стали три с половиной года назад. Без денег, опыта и покровителей парни зарегистрировались ипэшниками и занялись комиссионной продажей автомобилей. О развитии бизнеса, жизни в Беларуси и мечтах о будущем братья рассказали AUTO.TUT.BY.



​Идея открыть собственный бизнес по продаже авто сначала появилась у младшего из братьев — Никиты. Парень подметил, что белорусы активно покупают машины, а в Минске в то время этим делом занимались всего пара большим фирм и несколько маленьких.

— Я подумал, почему бы не попробовать? Предложил Артему, он поддержал. Но около полугода мы обдумывали, как бы это сделать, — вспоминает начало своей предпринимательской деятельности Никита. — Посоветоваться было не с кем, денег на развитие не было, родители помочь не могли — они простые люди, работают наемными сотрудниками за обычную зарплату.

Казалось, все было против того, чтобы ребята открыли свое дело. Даже родители новость о том, что сыновья собираются открыть «бизнес» восприняли негативно.

— Сказали нам: не майтесь дурью, устройтесь на нормальную работу, будете получать стабильную зарплату, как и мы. Раньше же так и было: отучился в школе, получил образование, а потом устроился на какое-то предприятие. Но мы так не хотели. И верили в то, что все у нас получится. Там более, что машины мы очень любили, хотя и особенно в них мы не разбирались, — признался парень.



Наперекор родителям Никита, едва достигнув совершеннолетия, зарегистрировался индивидуальным предпринимателем — на это больших денег не надо было. Потом братья принялись искать площадку, на которой можно было выставлять автомобили клиентов на продажу. Хотя о клиентах даже не шло и речи — их еще нужно было найти.

— Площадка, это было самое дорогое для нашего бизнеса. Но нам повезло — в аэропорту «Минск-1» нашлась заброшенная, заросшая травой площадка возле КПП. Ее хозяин хотел кому-нибудь ее сдать за минимальную плату, только ради того, чтобы за ней присматривали. Площадка была рассчитана на 300 мест, но мы арендовали 30.

Было там и небольшое здание КПП. Окна и двери в постройке были новые, парням пришлось лишь кое что- подкрасить, да отмыть грязь.

— Мебели там не было, и мы кинули клич друзьям: у кого есть старая ненужная мебель, отдайте! Компы свои притащили. Так потихоньку и обжились.

Параллельно с наведением порядка на площадке ребята изучали законодательную базу и консультировались в юридической консультации — надо же знать, каким образом вести бизнес, оформлять сделки, заключать договора.



Площадка молодых предпринимателей открылась 1 сентября 2013 года. Ребята принялись обзванивать по частным объявлениям продавцов автомобилей — предлагали им помощь в продаже авто. Потом и сами размещали объявления в СМИ.

— Люди реагировали хорошо. Мы еще придумали для автомобилистов дополнительные бонусы — бесплатную подготовку к продаже машины: мойка, пылесос, подкачка колес. Мы гарантировали, что будем поддерживать такое состояние авто во время всего срока нахождения его на площадке.

Чтобы не отпугивать автовладельцев пустой территорией, Никита и Артем обратились к своим друзьям и просили их оставить свои машины на хранение у них на площадке — для массовости.

— Люди с удовольствием отзывались на наше предложение, тогда еще репутация автохаусов не была подпорчена. Площадка быстро заполнилась машинами на продажу.

Через неделю после открытия ребята провели первую сделку. Даже спустя несколько лет они помнят ту первую проданную машину.

— Renault Laguna серебристого цвета, вроде бы 1996 года выпуска, — улыбаются воспоминаниям ребята.

— Сделка была сложная, — говорит Артем. — Приехали издалека мужчина и женщина. Машина им очень понравилась, но не хватало денег на покупку. Три банка, которые мы обзвонили, отказались дать кредит. И эти люди так расстроились, и мы вместе с ними тоже. Они уехали, но через часа два вернулись с деньгами! Оказалось, что перед отъездом из Минска они зашли еще в какой-то банк и им выдали кредит под какие-то бешенные проценты. Но они были очень счастливы, мы, конечно, радовались.





Постепенно число клиентов автохауса «Авто мечты» становилось больше. Парни заключили с коммерческими банками договора о сотрудничестве — после этого покупать машины клиентам стало легче. Конечно, ребята замечали, что некоторые люди с недоверием относились к бизнесменам — уж слишком юные.

— Но мы их убеждали, чтобы не сомневались в нас. Все, что мы им обещали — выполняли, рассчитывались день в день — для людей это очень важно. Мы ведь не на один день пришли работать — надолго.

Продажи машин быстро «раскрутились». В 2014-ом ребята достигли рекордных показателей — в один из месяцев было продано больше 25 автомобилей. Это хороший показатель для развивающегося бизнеса. Автомобили продавались разные: от «корчей» за 300 долларов до новых машин за 50 тысяч долларов. И хоть машину за 50 тысяч долларов парни так в итоге и не продали, зато могут похвастяться другими выгодными сделками.

— Как-то мы продали новую Lada по хорошей цене. У нее была интересная история: это авто владельцу подарили. Но была загвоздка — она была на «механике», а у него протез на ноге. Вот он к нам пришел и попросил продать. Забрали ее быстро.

Первые хорошие деньги не вскружили голову молодым бизнесменам. Налево и направо они их не тратили и вечеринки для друзей не устраивали.

— Немного проставились близким друзьям и все. Все деньги мы откладывали и сейчас откладываем — на развитие. А потом, никто же не знает, как будет идти дело через полгода, например, — рассуждает Никита.

Гордости и зазнайства от того, что они бизнесмены, хоть и небольшие, у ребят не было раньше и нет сейчас.

— В принципе мы себя ведем так же, как и три года назад. Конечно, можем себе позволить немножко больше, чем когда нам было по 18−20 лет. Например, я купил себе Peugeot 206 СС 2002 года выпуска, — сказал Никита.

— У меня BMW 1986 года. Я ее сейчас реставрирую. Надеюсь, что уже в этом году смогу проехать на ней по городу, — улыбнулся Артем.

Отпуск братья себе не позволяют — не отпускают дела. Бывают редкие поездки в Литву, Польшу и Украину. Одежду ребята покупают в недорогих магазинах Минска и Вильнюса, могут и в секонд-хенд заглянуть в поисках интересной вещицы.

— Мы не мажорим, в ресторанах не зависам. На обед, например, ходим в столовую. Там вкусно и недорого.





​- В конце 2014 года пришел кризис. Банки перестали выдавать кредиты, курсы валют поползли вверх. Покупателей стало очень мало. Хотя, желающих продать авто было тогда достаточно — все хотели избавиться от старых «корчей» и пригнать из России новую модель.

В те годы были «голодные» месяцы, когда не заключалось вообще ни одной сделки купли-продажи. Ребятам приходилось «проедать» деньги, отложенные с лучших времен.

— А потом появились автохаусы-однодневки и еще больше подпортили нам бизнес. Периодически такие компании мелькали в новостях. Мы тоже очень волновались — а вдруг из-за них всю комиссионную торговлю автомобилями закроют?

Продавцы и покупатели боялись связываться со сторонними компаниями, предлагающими помощь в продаже. Остались лишь те, которые уже пользовались услугами Артема и Никиты или их знакомые.

— Люди опасались оставлять у нас свои машины, поэтому нам пришлось думать, как работать дальше. Год назад мы запустили свой сайт, на котором люди могут бесплатно разместить объявление о продаже своей машины, а покупатель может ее купить в кредит, с нашей помощью — такую услугу никто в Беларуси не предлагает. И это сработало!



Но все же от продажи авто с площадки ребята решили не отказываться. Летом прошлого года они переехали на новое место — на улицу Суражскую, на место закрывшегося автохауса. И хотя площадка была огорожена и заасфальтирована ребятам пришлось многое сделать и своими руками.

— Мы купили автоприцеп, который уже был переделан под домик — двери, окна, лестница ко входу. Был предусмотрен даже небольшой подвальчик.

Половина автоприцепа отведена под офис, вторая — под комнату ожидания для клиентов. Внутри даже установили кондиционер.

— Оформление сделки при покупке авто очень длительное. Чтобы это ожидание не было изнуряющим для клиентов, они могут разместиться на диванчике, посмотреть телевизор, попить кофе или чай.





А еще у ребят в вагончике живет кошка Тома — создает домашнюю обстановку. Больным котенком парни подобрали ее в аэропорту «Минск-1» и, переезжая на новое место, забрали ее с собой.

— Тома недавно окотилась. Один наш недавний клиент попросил вместе с машиной подарить ему котенка. Вот ждем пока малыш подрастет и отдадим его новому хозяину.





— Люди сейчас обеднели. Это видно по машинам которые они покупают — самые ходовые у нас до 4 тысяч долларов. Да и справки о зарплатах приносят с доходом 300−350 рублей, а год назад были 500−600 рублей, или 5−6 миллионов «старыми».

Несмотря на то, что через площадку сейчас продается мало автомобилей, ребята по прежнему выполняют свои обязательства — ухаживают за доверенными им авто. Под вагончиком у них даже целая «автокосметичка» — тряпочки, полироли, освежители воздуха.

— Натираем, красоту наводим. Товарный вид же должен быть. Даже если это какая-то старая машина.

— Но конечно, несмотря на внешнюю ухоженность, техническое состояние машины должен оценивать только сам покупатель — мы за это не отвечаем, — отметил Артем. — Никто людям не запрещает отогнать авто на сервис, показать мастеру. Это даже желательно сделать.

Парни рассказали, что есть клиенты, которые покупают машину не проверив на СТО, а потом находят какие-то неисправности и обижаются на фирму, мол, обманули.

— Были и с нами такие истории. Дедушка купил машину, а потом загнал ее на СТО, там увидел, что ржавое днище. После этого давай нам претензии предъявлять, даже заявление в милицию написал. Конечно, в этом случае, никто машину обратно не возьмет и деньги ему не вернет.



​- Но в любой спорной ситуации мы стараемся всегда договориться с клиентом. Бывает, что ездим и справки собираем с ними вместе, в ГАИ возим. Мы же тоже хотим, чтобы все сделки проходили без проблем. В принципе, нам это удается. За время работы в суд на нас никто не подавал — сейчас это очень часто бывает с автохаусами.

О том, что организовали такой бизнес парни не жалеют. Но сомневаются в успешности мероприятия, если бы это пришлось делать с нуля сегодня.

— Тогда возраст у нас такой был, кипящий, не было преград. А сейчас бы я уже подумал, — смеется Артем.

Тем не менее сворачивать дело братья не планируют. Наоборот — хотят развиваться именно в Беларуси. Говорят преград со стороны контролирующих органов и власти в этом нет, только бы вот люди стали более состоятельными.

— Мы планируем создать большую компанию с филиалами в областных городах Беларуси. Чтобы при покупке автомобиля не было преград в виде расстояния между продавцом и покупателем. Конечно, волнуемся, чтобы в Беларуси не трясло предпринимателей, но стоять на месте тоже нельзя.





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