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Юбилейный автофестиваль "Грабли" пройдет в "Логойске" 8 мая

03.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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В начале мая, во время больших праздничных выходных, пройдет масштабный автофестиваль Stance-культуры «Грабли». Юбилейный проект соберет зрителей в ГСОК «Логойск» 8 мая.


Идея проекта «Грабли» — показать не только креативные автомобили на одной площадке, но и пригласить различных интересных людей со всех просторов СНГ. «Грабли» собирают под своим брендом лучшие Stance-проекты, которые проходят профессиональный отбор, но главное — это особая дружеская и позитивная атмосфера всего фестиваля.

В этом году на мероприятие заявлено более 200 участников, которых объединяет одна тема и более 3 тысяч зрителей. Площадкой для проведения нынешнего «шоу» станет спортивный комплекс «Логойск», который не только удобен своим месторасположением, но и большой территорией, которая сможет вместить всех приглашенных гостей.


В рамках проекта по всей площади комплекса будут размещаться: зоны общественного питания, развлекательные активации, спортивные и Stance-автомобили, зоны разнообразных экстремальных видов спорта, авто-шоу, выступление различных музыкантов и другое — для профессионалов, любителей и тех, кто хочет впервые прикоснуться к миру экстрима.

Стоимость билетов на фестиваль: 12 рублей.

Заказ билетов по телефону: 693−59−35 (МТС, Velcom).

 
 
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В начале мая, во время больших праздничных выходных, пройдет масштабный автофестиваль Stance-культуры "Грабли". Юбилейный проект соберет зрителей в ГСОК "Логойск" 8...

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