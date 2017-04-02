В начале мая, во время больших праздничных выходных, пройдет масштабный автофестиваль Stance-культуры «Грабли» . Юбилейный проект соберет зрителей в ГСОК «Логойск» 8 мая.





Идея проекта «Грабли» — показать не только креативные автомобили на одной площадке, но и пригласить различных интересных людей со всех просторов СНГ. «Грабли» собирают под своим брендом лучшие Stance-проекты, которые проходят профессиональный отбор, но главное — это особая дружеская и позитивная атмосфера всего фестиваля.

В этом году на мероприятие заявлено более 200 участников, которых объединяет одна тема и более 3 тысяч зрителей. Площадкой для проведения нынешнего «шоу» станет спортивный комплекс «Логойск», который не только удобен своим месторасположением, но и большой территорией, которая сможет вместить всех приглашенных гостей.





В рамках проекта по всей площади комплекса будут размещаться: зоны общественного питания, развлекательные активации, спортивные и Stance-автомобили, зоны разнообразных экстремальных видов спорта, авто-шоу, выступление различных музыкантов и другое — для профессионалов, любителей и тех, кто хочет впервые прикоснуться к миру экстрима.

Стоимость билетов на фестиваль: 12 рублей. Заказ билетов по телефону: 693−59−35 (МТС, Velcom).