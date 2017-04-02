Уже четверть века группа "Палац" известна слушателям Беларуси и зарубежья своими невероятными, авторскими сочетаниями фолка с современными музыкальными направлениями. Как лидер коллектива относится 25-летнему рубежу в личном и коллективном творчестве, Олег Хоменко рассказал на радио Sputnik Беларусь.

"Группа, которая надеется на то, что как-то повлияет ли создаст нечто такое, чем можно поделиться с людьми, должна рассчитывать не менее, чем на этот срок. Иначе это продукт шоу-бизнеса, и, конечно, такие проекты могут существовать полгода, год, и это нормально. А если уже есть идея и мышление, есть генерация, то тогда любая группа, которая сейчас создается, должна надеяться, что столько лет вытянет", — отметил Хоменко.

По словам собеседника, если у музыкального коллектива есть некий фундамент, тогда и надо надеяться, что значительную часть своей творческой жизни группа будет продолжать творить на этом поприще. Тогда не нужно волноваться, что образы годами не меняются, и группа сейчас не в модном тренде. Это уже совсем другой разговор, который от темы культуры переходит в так называемый шоу-бизнес, уточнил лидер группы.

4 апреля в Минске группа "Палац" представит поклонникам юбилейную программу, и по словам Олега Хоменко, он и сам точно не знает об всех сюрпризах, которые в этот вечер ожидают слушателей.

"Площадку выбрали не концертную, а клубно-ресторанную, и, наверное, это правильно. Ведь все бы пришли и сидели с цветами. А с другой стороны, призывать молодежь, чтобы она стояла и махала руками, это тоже что-то не то. Должно быть что-то легкое и при этом со вкусом, вот этого формата хотелось", — отметил Хоменко.

Также собеседник Sputnik рассказал и о будущих творческих проектах коллектива и, в частности, о сотрудничестве с театральными площадками.

"Сколько планов ни строил, они всегда выходят другими, но, конечно, и планы есть, и переговоры есть. Очень хотели бы более плотно заняться идеей написания музыки к театральным постановкам. Одна из моих любимых белорусских сказок "Солдат —доктор", очень хотим, чтобы это был театральный спектакль, чтобы создать к нему цельную авторскую музыку", — поделился Хоменко.

Также участники группы очень надеются на то, что в этом году будет реализована идея Троицкого фестиваля, которая появилась у "Палаца" еще год назад.

Полную версию беседы с лидером группы "Палац" Олегом Хоменко накануне юбилейного концерта коллектива слушайте на радио Sputnik Беларусь.