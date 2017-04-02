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Открытое небо: белорусы пролетят над Польшей, шведы и другие – над РБ

03.04.2017 08:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Представители пяти стран пролетят над территориями других государств в начале апреля в рамках международного договора по открытому небу.

Открытое небо: белорусы пролетят над Польшей, шведы и другие – над РБ
© Sputnik Андрей Александров
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Наблюдательный полет над территорией Польши с 3-по 7 апреля совершат российские и белорусские инспекторы, на самолете Ан-30Б они пролетят по согласованным с польской стороной маршрутам. В самолете также будут находиться польские специалисты, которые будут контролировать применение наблюдательной аппаратуры.

В свою очередь представители Дании, Соединенного Королевства и Швеции в эти же дни совершат плановый полет над территорией Беларуси и России. Зарубежные инспекторы будут выполнять полет на самолете SAAB-340B, старт запланирован с аэродрома в Кубинке.

Контроль за полетом будут выполнять российские и белорусские специалисты, которые также будут находиться на борту.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Беларусь, Россия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.

 
Теги: Минск
 
 
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Контроль за полетом осуществляют представители тех стран, над территориями которых проводится воздушное наблюдение.

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