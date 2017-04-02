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Азаренко уже не первая ракетка Беларуси
Экс-лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась с 48-го сразу на 317-е место.
Причина столь резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.
Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года.
Между тем первой ракеткой Беларуси стала Александра Саснович, поднявшаяся со 120-го на 111-е место.
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7340
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020
4 (4). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5245
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790
7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025
10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865
…111 (120). Александра Саснович (Беларусь) — 536
…127 (130). Арина Соболенко (Беларусь) — 456
… 186 (186). Ольга Говорцова (Беларусь) — 277
…262 (270). Вера Лапко (Беларусь) — 174
…317 (48). Виктория Азаренко (Беларусь) — 131
…494 (495). Светлана Пироженко (Беларусь) — 61.
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Экс-лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась с 48-го сразу на...
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