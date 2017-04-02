Экс-лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась с 48-го сразу на 317-е место.



Виктория Азаренко. Фото: tennis.by

Причина столь резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.

Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года.

Между тем первой ракеткой Беларуси стала Александра Саснович, поднявшаяся со 120-го на 111-е место.



Александр Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7340

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020

4 (4). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5245

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790

7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290

9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025

10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865

…111 (120). Александра Саснович (Беларусь) — 536

…127 (130). Арина Соболенко (Беларусь) — 456

… 186 (186). Ольга Говорцова (Беларусь) — 277

…262 (270). Вера Лапко (Беларусь) — 174

…317 (48). Виктория Азаренко (Беларусь) — 131

…494 (495). Светлана Пироженко (Беларусь) — 61.