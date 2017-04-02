Группа исследователей из Уорикского университета выяснила, где живут самые плаксивые и самые спокойные дети. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Pediatrics, передает Газета.Ru .



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Исследователи проанализировали данные о почти 8700 младенцах из разных стран, включая Германию, Данию, Японию, Канаду, Италию, Нидерланды, Великобританию, и подсчитали, сколько плачут младенцы в сутки в разных культурах. Плаксы оказались родом из Великобритании, Италии, Канады и Нидерландов, а тихони — из Дании, Германии и Японии.

Время плача соответствовало тому, как часто дети страдали от колик. Так, в Великобритании от них страдали 28% малышей в возрасте 1−2 недель, в Канаде — 34,1% в возрасте 3−4 недель, в Италии — 20,9% в возрасте 8−9 недель. Самые низкие показатели были зарегистрированы в Дании (5,5% в 3−4 недели) и Германии (6,7% в 3−4 недели).

Исследователи не могут назвать определенных причин, вызвавших такую разницу. Они варьируются от меньшего социального неравенства до большей ответственности родителей при заботе о малыше и генетических факторов. По мнению ученых, дальнейшие исследования помогут выявить причины, по которым в некоторых странах дети реже страдают от колик и, соответственно, меньше плачут. Эта информация, возможно, облегчит жизнь множеству семей по всему миру.