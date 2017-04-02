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Россия и Беларусь совершат наблюдательный полет над Польшей
Наблюдательные полет над территорией Польши выполнят эксперты России и Беларуси с 3 по 7 апреля.
Об этом сообщает официальный
По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б будет выполнен в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
С аэродрома открытого неба Варшава самолет совершит полет максимальной дальностью в 1400 километров.
Польскими специалистами на борту самолета будет контролироваться порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
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Наблюдательные полет над территорией Польши выполнят эксперты России и Беларуси с 3 по 7 апреля.
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