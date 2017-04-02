Наблюдательные полет над территорией Польши выполнят эксперты России и Беларуси с 3 по 7 апреля.

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны России .

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б будет выполнен в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

С аэродрома открытого неба Варшава самолет совершит полет максимальной дальностью в 1400 километров.

Польскими специалистами на борту самолета будет контролироваться порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.