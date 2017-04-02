﻿ Россия и Беларусь совершат наблюдательный полет над Польшей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь совершат наблюдательный полет над Польшей

03.04.2017 10:17 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Наблюдательные полет над территорией Польши выполнят эксперты России и Беларуси с 3 по 7 апреля.

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны России.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б будет выполнен в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

С аэродрома открытого неба Варшава самолет совершит полет максимальной дальностью в 1400 километров.

Польскими специалистами на борту самолета будет контролироваться порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдательные полет над территорией Польши выполнят эксперты России и Беларуси с 3 по 7 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, где живут дети-плаксы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика