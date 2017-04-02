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В Канаде выставили на продажу два гектара старых машин

03.04.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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В Канаде выставили на продажу участок земли, который используется в качестве кладбища старых автомобилей. Вместе с недвижимостью покупатель получит более 340 машин. Объявление размещено на сайте агентства Century 21, которое занимается торговлей недвижимости, пишет motor.ru.


На выставленной на продажу земле также находятся жилой дом, гараж площадью 83 квадратных метра, 111-метровый ангар, а также материал, необходимый для возведения еще одного здания площадью 743 квадратных метра.

















Стоимость участка составляет 1 миллион 450 тысяч канадских долларов, что эквивалентно примерно одному миллиону долларов США.

 
 
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В Канаде выставили на продажу участок земли, который используется в качестве кладбища старых автомобилей.

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