В Канаде выставили на продажу участок земли, который используется в качестве кладбища старых автомобилей. Вместе с недвижимостью покупатель получит более 340 машин. Объявление размещено на сайте агентства Century 21 , которое занимается торговлей недвижимости, пишет motor.ru .





На выставленной на продажу земле также находятся жилой дом, гараж площадью 83 квадратных метра, 111-метровый ангар, а также материал, необходимый для возведения еще одного здания площадью 743 квадратных метра.



































Стоимость участка составляет 1 миллион 450 тысяч канадских долларов, что эквивалентно примерно одному миллиону долларов США.