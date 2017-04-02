|
Лукашенко направился с визитом к Путину
03.04.2017 10:27 — Разное | Ежедневник
фото: kremlin.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент
В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
|
Архив (Разное)
Комментарии