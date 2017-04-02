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Лукашенко направился с визитом к Путину

03.04.2017 10:27 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко направился с визитом к Путину

фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

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