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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА .

В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.

