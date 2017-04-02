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Оператор республиканской системы мониторинга общественной безопасности, который аккумулирует видеопотоки камер наблюдения всех ведомств, будет либо государственной компанией, либо «надежным частником, готовый стать инвестором».

Речь идет о сумме до 100 млн долларов, сообщил телеканал ОНТ.

По данным телевизионщиков, оператор с помощью видеоаналитики будет следить за всеми камерами видеонаблюдения вне зависимости от ведомственной принадлежности. «Если случится ЧП, то он не только его фиксирует, но и определяет кому передавать информацию. Например, ГУВД или ГАИ, лесникам или спасателям. По большому счету это будет межведомственная оперативная дежурная часть. В итоге отпадет надобность в операторах, которые работают строго на свое министерство. Это та оптимизация, о которой говорил президент», сказано в репортаже в программе «Контуры».

В начале недели вопросы создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности обсуждались на совещании у Александра Лукашенко с участием руководителей МВД, КГБ, ОАЦ, госсекретаря Совета безопасности и начальника Службы безопасности президента. На мероприятии также присутствовали Виктор Лукашенко и министры связи и финансов.

Лукашенко согласился с тем, что такая система уместна. При этом он поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта. В первую очередь это вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки «железа» и заканчивая эксплуатацией, сказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, пишет tut.by .

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По его словам, существует ряд объектов, которые в обязательном порядке в связи с уже существующей нормативной базой должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. «В планах порядка двух-четырех тысяч объектов, которые в ближайшее время (думаю, в течение года, а может и двух) должны быть дооборудованы видеонаблюдением», — отметил Шуневич.