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Под Фаниполем Mercedes насмерть сбил перебегавшего трассу Р1 мужчину
Смертельный наезд произошел 2 апреля, около 21.20, вблизи Фаниполя. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 58-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трасс Р1 Минск — Дзержинск и на 24 километре дороги совершил наезд на перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства 52-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Наезд произошел 2 апреля, около 21.20, на трассе Р1 Минск - Дзержинск.
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