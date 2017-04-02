﻿ Под Фаниполем Mercedes насмерть сбил перебегавшего трассу Р1 мужчину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Фаниполем Mercedes насмерть сбил перебегавшего трассу Р1 мужчину

03.04.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельный наезд произошел 2 апреля, около 21.20, вблизи Фаниполя. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 58-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трасс Р1 Минск — Дзержинск и на 24 километре дороги совершил наезд на перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства 52-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел 2 апреля, около 21.20, на трассе Р1 Минск - Дзержинск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Канаде выставили на продажу два гектара старых машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика