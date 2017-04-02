Смертельный наезд произошел 2 апреля, около 21.20, вблизи Фаниполя. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 58-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трасс Р1 Минск — Дзержинск и на 24 километре дороги совершил наезд на перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства 52-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.