16 мая на сцене Концертного зала Минск зрители смогут увидеть премьеру комедии « Доктор знает все ».





Вроде бы обычная ситуация: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Вот только врач — не психиатр, а проктолог. И пациенты — не люди, а ангел с чертом. И проблемы такие, что непонятно, кому должен помочь доктор: пациентам, себе или человечеству. Сложные взаимоотношения между представителями света и тьмы предстанут перед зрителями спектакля «Доктор знает все».

Денис Никифоров — исполнитель главных ролей в трилогии «Бой с тенью», «Молодежка», «Сын за отца» и многих других, который окончил в 1998 году школу-студию МХАТ и с 1995 года играет в Театре О.П. Табакова — появится в роли ангела, который переживает за человечество и пытается помочь людям всеми возможными силами.





Режиссер спектакля и исполнитель роли черта — Олег Фомин известен зрителям по своим работам в кино и театре. В 1988 году получил главную роль в криминальной драме «Меня зовут Арлекино», снятой по повести Юрия Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». После закрытия Рижского ТЮЗа, в котором работал после окончания Московского театрального училища им. Щепкина, был вынужден уехать в 1990 году из Латвии. В Москве сначала снимал малобюджетное кино. Затем снимал телесериалы, среди наиболее успешных — «NEXT». В этом спектакле Олег Фомин играет роль черта — представителя темных сил, но, как всегда в нашей жизни, не все однозначно.





Артист Алексей Макаров — сын знаменитых Валерия Макарова и Любови Полищук — окончил ГИТИС и был принят в труппу театра им. Моссовета. В кино дебютировал в 1999 году главной ролью Ильи в триллере Бориса Гиллера и Александра Бородянского «Чек». В том же году снялся в драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Актер предстанет перед зрителями в спектакле в роли доктора, которому нужно рассудить светлые и темные силы во благо человечеству.

Спектакль поставлен в лучших традициях комедийного жанра, так как в наши дни очень сложно найти материал, который заставит зрителей не только безудержно смеяться, но и, задумавшись над происходящим — плакать.

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом. Жанр: комедия. Спектакль состоится 16 мая на сцене Концертного зала Минск в 19.00. Заказ билетов по тел 8−029−120−55−55. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain .

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»