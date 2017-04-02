﻿ В Рогачевском районе пьяный бесправник на мопеде врезался в столб. Он погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Рогачевском районе пьяный бесправник на мопеде врезался в столб. Он погиб

03.04.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария с участием двухколесного транспорта произошла ночью 3 апреля в деревне Журавичи Рогачевского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 36-летний водитель мопеда Sabur SB50Q-18 ехал по улице Боровая. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередачи.

От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. По информации пресс-службы МВД, мужчина был пьян и не имел права управления ТС (лишен до октября 2019 года). Также известно, что мопед не был зарегистрирован в установленном порядке.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием двухколесного транспорта произошло ночью 3 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко направился с визитом к Путину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика