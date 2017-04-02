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В Рогачевском районе пьяный бесправник на мопеде врезался в столб. Он погиб
Авария с участием двухколесного транспорта произошла ночью 3 апреля в деревне Журавичи Рогачевского района.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 36-летний водитель мопеда Sabur SB50Q-18 ехал по улице Боровая. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередачи.
От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. По
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ДТП с участием двухколесного транспорта произошло ночью 3 апреля.
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