Авария с участием двухколесного транспорта произошла ночью 3 апреля в деревне Журавичи Рогачевского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 36-летний водитель мопеда Sabur SB50Q-18 ехал по улице Боровая. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередачи.

От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. По информации пресс-службы МВД, мужчина был пьян и не имел права управления ТС (лишен до октября 2019 года). Также известно, что мопед не был зарегистрирован в установленном порядке.