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Рейтинг самых удачливых университетов мира: БГУ обогнал МГУ и Оксфорд

03.04.2017 10:44 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг самых удачливых университетов мира: БГУ обогнал МГУ и Оксфорд

фото: thinktanks.by

В рейтинге Fortunate 500 Universities Белорусский государственный университет занял 395 позицию, тогда как Оксфордский университет – 426-е, а МГУ им. Ломоносова – 453-е место.

Глобальный рейтинг удачливых университетов, который впервые был представлен в 2016 году, создается международной командой Института образования НИУ ВШЭ (Россия) и публикуется 1 апреля. Всего оценивается 2000 университетов и только лучшие 500 попадают в публикуемую часть рейтинга, пишет Thinktanks.by.

«Методология рейтинга кардинально отличается от Шанхайского, THE, QS и представляет собой беспристрастную и объективную оценку, основанную на методе рандомизации. Например, в качестве техник оценки используются черепашьи бега (Tortoise racing), БИНГО и мобильное приложение с генератором случайных чисел», – отмечается на сайте Высшей школы экономики.

Всего в топ-500 рейтинга вошли 14 российских вузов, причем МГИМО занял 380-е место, а МГУ им. Ломоносова — 453-е.

Единственный белорусский вуз, попавший в Топ-500 – Белгосуниверситет, занял 395 место, очутившись между двумя вузами из США – Университетом Южной Калифорнии (344-е место) и Уэйнским университетом (346-е место). 

«Многие международные рейтинги обвиняют в необъективности, но мы уже второй год подряд доказываем, что существует и объективная оценка. Наш рейтинг построен на абсолютно прозрачной методологии и каждый университет, попавший в рейтинг, может по праву считать себя счастливчиком», — комментирует выход рейтинга руководитель Центра социологии высшего образования Института образования ВШЭ, проректор Игорь Чириков.

Лучшим университетом в мире в этом году стал Университет Пуны им. Cавитрибаи Пхуле (Индия). Также создатели Fortunate 500 Universities сделали отдельные рейтинги по США и Великобритании, где победили Университет Флориды и Университет Шеффилд Халлам соответственно. Эти университеты обогнали вузы, которые обычно занимают первые места в других международных рейтингах. Например, университет MIT занял всего лишь 401 место, Гарвард — 238, а Оксфорд — 426.

«Уникальность нашего рейтинга в том, что мы даем шанс любому университету стать лучше, чем общепризнанные лидеры образовательного рынка. При этом для студентов Fortunate 500 Universities — незаменимый инструмент в поиске вуза, где им улыбнется удача», — подытожил Игорь Чириков.

 
 
Ссылка на источник 21
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В рейтинге Fortunate 500 Universities Белорусский государственный университет занял 395 позицию, тогда как Оксфордский университет – 426-е, а МГУ им. Ломоносова – 453-е место.

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