﻿﻿ В Бресте на проспекте Машерова разрешили ехать 60 км/ч. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте на проспекте Машерова разрешили ехать 60 км/ч

03.04.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для оптимизации дорожного движения в Бресте на проспекте Машерова изменили скоростной режим, сообщает ГАИ региона.

На участке от бульвара Космонавтов до Кобринского моста, где ранее можно было ехать со скоростью 40 км/ч, теперь разрешено 60 км/ч.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке от бульвара Космонавтов до Кобринского моста изменили скоростные ограничения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Открылось второе "Хранилище Судного дня"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика