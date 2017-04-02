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В Бресте на проспекте Машерова разрешили ехать 60 км/ч
Для оптимизации дорожного движения в Бресте на проспекте Машерова изменили скоростной режим, сообщает ГАИ региона.
На участке от бульвара Космонавтов до Кобринского моста, где ранее можно было ехать со скоростью 40 км/ч, теперь разрешено 60 км/ч.
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На участке от бульвара Космонавтов до Кобринского моста изменили скоростные ограничения.
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