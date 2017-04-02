Для оптимизации дорожного движения в Бресте на проспекте Машерова изменили скоростной режим, сообщает ГАИ региона.

На участке от бульвара Космонавтов до Кобринского моста, где ранее можно было ехать со скоростью 40 км/ч, теперь разрешено 60 км/ч.