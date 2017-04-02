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Открылось второе "Хранилище Судного дня"

03.04.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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На архипелаге Шпицберген расположено «Хранилище Судного дня» — склад с семенами наиболее значимых растений Земли. На днях на той же горе появился еще один бункер — для цифровых данных. Об этом сообщает Live Science.


Вход в хранилище с семенами. Изображение: Svalbard Seed Vault / Crop Trust / gizmodo.com

Проект создала норвежская компания Piql. Хранилище должно стать своеобразной библиотекой для правительств, научных учреждений, компаний и частных лиц — всех, кто хочет обезопасить свои данные на случай глобальной катастрофы.

Создатели хранилища предлагают загрузить цифровые данные на их серверы по безопасным каналам. Затем данные переносят на светочувствительную пленку в двоичной кодировке. В результате получаются узоры, похожие на QR-коды.

Данные на пленке недоступны для редактирования или хакерских атак — будто «высечены в камне», как утверждают авторы проекта. Пленку помещают в укрепленную коробку и относят в бункер. Там она может храниться от 500 до 1000 лет.

Пока данные в хранилище передали только представители национальных архивов Бразилии и Мексики, «высечь в камне» они решили исторические и юридические документы.

Напомним, первое «Хранилище судного дня» было построено в 2008 году как средство сохранить бесценный генетический материал в неприкосновенности от природных катаклизмов, войн и техногенных аварий. В случае глобальной катастрофы семенохранилище призвано спасти человечество от голода.

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Хранилище должно стать своеобразной библиотекой для всех, кто хочет обезопасить свои данные на случай глобальной катастрофы.

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