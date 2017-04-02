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Лукашенко улетел на встречу с Путиным

03.04.2017 11:26 — Разное | БДГ  
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Сегодня утром самолет, на борту которого находится белорусская делегация во главе с президентом, отправился в РФ.

Как сообщает пресс-служба президента, самолет Александра Лукашенко вылетел сегодня из Национального аэропорта «Минск» в Санкт-Петербург.

«В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах», - сообщается на официальном сайте президента.

Отметим, что ранее в Кремле рассказали: на встрече президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и хозяйственные разногласия. Встреча пройдет на фоне нефтегазового спора между Беларусью и Россией, который остается неразрешенным, поскольку Минск не готов оплатить долг за газ, который сегодня превысил 700 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром самолет, на борту которого находится белорусская делегация во главе с президентом, отправился в РФ.

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