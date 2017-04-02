Сегодня утром самолет, на борту которого находится белорусская делегация во главе с президентом, отправился в РФ.

Как сообщает пресс-служба президента, самолет Александра Лукашенко вылетел сегодня из Национального аэропорта «Минск» в Санкт-Петербург.

«В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах», - сообщается на официальном сайте президента.