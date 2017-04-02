О победе Вучича можно было говорить уже после обработки 56,5% бюллетеней — за премьера было отдано 57,03% голосов.



© Sputnik Алексей Витвицкий Выборы в Сербии: патриотический тренд

Всего за пост президента боролись 11 кандидатов, включая представителей оппозиции, однако никто из соперников Вучича не набрал более 14% голосов.

С победой действующего премьер-министра уже поздравили мировые лидеры, а также глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Сам же Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку. При этом он отметил, что европейский курс Сербии будет продолжен, в то же время страна будет сохранять дружеские отношения с Москвой и Пекином.

Вучич уже сообщил о том, что в ближайшие два месяца начнется формирование нового правительства.