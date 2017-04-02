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Видеофакт: Вучич празднует победу на выборах президента Сербии
03.04.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь
О победе Вучича можно было говорить уже после обработки 56,5% бюллетеней — за премьера было отдано 57,03% голосов.
© Sputnik Алексей Витвицкий
Всего за пост президента боролись 11 кандидатов, включая представителей оппозиции, однако никто из соперников Вучича не набрал более 14% голосов.
С победой действующего премьер-министра уже поздравили мировые лидеры, а также глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Сам же Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку. При этом он отметил, что европейский курс Сербии будет продолжен, в то же время страна будет сохранять дружеские отношения с Москвой и Пекином.
Вучич уже сообщил о том, что в ближайшие два месяца начнется формирование нового правительства.
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