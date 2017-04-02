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Жители Литвы – на втором месте в Европе по количеству употребляемого алкоголя
03.04.2017 11:26 — Разное | Ежедневник
фото: delfi.lt
По данным новейшего исследования, жители Литвы занимают второе место в Европе по количеству употребляемого алкоголя. Больше алкоголя употребляют только датчане.
Авторы исследования заметили, что за один раз больше всего алкоголя выпивают жители стран Северной Европы, в их числе и Литва, а меньше всего - Италии и Португалии, пишет
Сообщается, что каждый пятый европеец сталкивается с проблемами, вызванными употреблением алкоголя. Чаще всего это "чувство вины", реже – употребление алкоголя на следующее утро.
Также каждый пятый европеец в детстве или подростковом возрасте жил с алкоголиком, а 2/3 понесли ущерб из-за пьянства другого человека.
Правда, в странах Балтии зафиксировано больше всего негативного опыта в детстве, связанного с употреблением алкоголя близкими или окружающими. Несмотря на то, что большая часть людей согласна с тем, что необходимо ограничивать продажу алкоголя, небольшой процент респондентов поддерживает повышение цен на алкоголь.
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По данным новейшего исследования, жители Литвы занимают второе место в Европе по количеству употребляемого алкоголя. Больше алкоголя употребляют только датчане.
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