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По данным новейшего исследования, жители Литвы занимают второе место в Европе по количеству употребляемого алкоголя. Больше алкоголя употребляют только датчане.

Авторы исследования заметили, что за один раз больше всего алкоголя выпивают жители стран Северной Европы, в их числе и Литва, а меньше всего - Италии и Португалии, пишет delfi.lt .

Сообщается, что каждый пятый европеец сталкивается с проблемами, вызванными употреблением алкоголя. Чаще всего это "чувство вины", реже – употребление алкоголя на следующее утро.

Также каждый пятый европеец в детстве или подростковом возрасте жил с алкоголиком, а 2/3 понесли ущерб из-за пьянства другого человека.

Правда, в странах Балтии зафиксировано больше всего негативного опыта в детстве, связанного с употреблением алкоголя близкими или окружающими. Несмотря на то, что большая часть людей согласна с тем, что необходимо ограничивать продажу алкоголя, небольшой процент респондентов поддерживает повышение цен на алкоголь.

