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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что для СМИ нужно усилить ответственность за распространение недостоверной информации.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы о правомерности задержания сотрудниками милиции участников несанкционированной акции 25 марта, пишет Sputnik .

"Вообще-то настало время ставить вопрос о том, как подается информация в СМИ. В Германии дают очень крупные штрафы за недостоверную информацию", — сказал Конюк.



Он также отметил, что если мероприятие несанкционированное, то в любой стране — США, ФРГ и в том числе и в Беларуси эти деяния считаются наказуемыми. Конюк считает, что белорусская милиция применяла адекватные меры во время несанкционированной уличной акции. "Наши (сотрудники милиции – ред.) намного корректнее действовали, чем в других странах", – сказал он.

Генпрокурор также отметил, что в любой ситуации, в том числе и в вопросе о правомерности действий сотрудников милиции, нужно разбираться.

Конюк также сообщил, что в действиях Мингорисполкома, который в самый последний момент дал разрешение на проведении акции 25 марта в Минске, нет нарушений законодательства и проверку проводить не будут.



