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Генпрокурор: нужно усилить ответственность СМИ за недостоверность информации
03.04.2017 11:05 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что для СМИ нужно усилить ответственность за распространение недостоверной информации.
Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы о правомерности задержания сотрудниками милиции участников несанкционированной акции 25 марта, пишет
"Вообще-то настало время ставить вопрос о том, как подается информация в СМИ. В Германии дают очень крупные штрафы за недостоверную информацию", — сказал Конюк.
Генпрокурор также отметил, что в любой ситуации, в том числе и в вопросе о правомерности действий сотрудников милиции, нужно разбираться.
Конюк также сообщил, что в действиях Мингорисполкома, который в самый последний момент дал разрешение на проведении акции 25 марта в Минске, нет нарушений законодательства и проверку проводить не будут.
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что для СМИ нужно усилить ответственность за распространение недостоверной информации.
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